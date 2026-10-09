Los meteorólogos lo confirman: España tiene un 70% de probabilidades de más calor hasta diciembre

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LO ESENCIAL Las claves La AEMET estima un 70% de probabilidades de que el trimestre entre octubre y diciembre sea más cálido de lo normal en gran parte de España. Esta previsión no excluye que ocurran episodios de frío o heladas puntuales, sino que hace referencia a la media global de temperaturas del periodo. El noroeste peninsular tiene hasta un 70% de probabilidad de registrar un trimestre más lluvioso de lo habitual, mientras que en otras zonas la probabilidad de lluvias altas es del 50%. La tendencia llega tras el verano de 2026, catalogado por los meteorólogos como el más cálido registrado en España desde al menos el año 1869.

El verano ya terminó en el calendario, pero las temperaturas por encima de lo habitual tienen muchas posibilidades de continuar durante buena parte de lo que queda de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto una cifra a este escenario: existe un 70% de probabilidad de que el trimestre formado por octubre, noviembre y diciembre sea más cálido de lo normal en la mayor parte de España.

La predicción estacional, presentada tras el balance climático del verano, dibuja así un final de año en el que el frío tendría más dificultades para imponerse de manera persistente. Frente a ese 70% de probabilidades de temperaturas superiores a las habituales, AEMET estima únicamente un 10% de posibilidades de que el trimestre resulte más frío de lo normal.

Hay que interpretar correctamente estas cifras. No significan que vaya a hacer calor todos los días hasta diciembre, ni que España vaya a encadenar tres meses de temperaturas excepcionalmente altas. La predicción estacional compara el conjunto del trimestre con los valores climáticos habituales y señala qué escenario tiene mayor probabilidad de producirse.

Por tanto, puede haber entradas de aire frío, heladas, jornadas desapacibles e incluso episodios de temperaturas bajas y, aun así, terminar diciembre con un trimestre globalmente más cálido de lo habitual.

La señal es especialmente significativa porque llega inmediatamente después de un verano extraordinario. Según AEMET, el verano de 2026 fue el más cálido registrado en España desde, al menos, 1869, según la reconstrucción climática realizada por sus especialistas. La temperatura media de la España peninsular alcanzó los 24,5 ºC, unos 2,4 ºC por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, resumió además otra de las particularidades de este año: “Se nos ha extendido el verano a cuatro meses”. Las temperaturas plenamente veraniegas comenzaron durante la segunda mitad de mayo y volvieron a aparecer durante parte de septiembre.

Un 70% no significa que vaya a hacer calor todos los días

La previsión para octubre, noviembre y diciembre refuerza además una tendencia que AEMET ya observaba para el otoño climatológico. Para el periodo formado por septiembre, octubre y noviembre, la agencia calcula una probabilidad de entre el 60% y el 70% de temperaturas por encima de lo normal en España, frente a solo un 10% de posibilidades de un trimestre frío.

La señal cálida continúa cuando se desplaza la ventana temporal un mes hacia delante. Para octubre, noviembre y diciembre, la probabilidad alcanza el 70% en la mayor parte del país, aunque en el suroeste peninsular se sitúa alrededor del 60%.

Las precipitaciones, sin embargo, dibujan un escenario diferente. Que los próximos meses sean probablemente cálidos no significa necesariamente que tengan que ser también secos.

AEMET estima que en amplias zonas del norte, centro y oeste de la Península existe un 50% de probabilidad de que octubre, noviembre y diciembre resulten más lluviosos de lo habitual, frente a aproximadamente un 20% de posibilidades de que sean más secos. En el noroeste, la señal es todavía más clara: la probabilidad de un trimestre más lluvioso alcanza el 70%, mientras que la de uno más seco se queda en torno al 10%.

Temperaturas elevadas y precipitaciones abundantes pueden, por tanto, darse al mismo tiempo. Una predicción de meses cálidos se refiere fundamentalmente a la temperatura media y no implica necesariamente cielos despejados o ausencia de temporales.

El escenario llega después de un verano no solo excepcionalmente cálido, sino también muy seco. AEMET señala que únicamente los veranos de 1994 y 2016 fueron más secos que el de 2026. Además, se contabilizaron 61 días bajo condiciones de ola de calor, otro dato que refleja la persistencia de las temperaturas extremas durante la estación.

La propia agencia advierte de que las proyecciones climáticas para España apuntan hacia un escenario con veranos cada vez más largos, episodios de calor extremo más persistentes y precipitaciones más concentradas en periodos concretos, separados por intervalos secos más prolongados.

De momento, la previsión no permite saber qué temperatura concreta hará en una ciudad a finales de noviembre o durante Navidad. Ese nivel de detalle solo puede obtenerse con predicciones meteorológicas a mucho más corto plazo. Lo que sí indica la tendencia estacional de AEMET es que, al observar en conjunto los tres meses que quedan hasta diciembre, el escenario claramente más probable es que España registre temperaturas superiores a las habituales.