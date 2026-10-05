Es oficial: las confituras españolas cambian su calidad alimentaria en 2026 y tendrán que llevar más fruta

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LO ESENCIAL Las claves Desde el 14 de junio de 2026, las confituras convencionales deben incluir al menos 450 gramos de fruta por kilo, frente a los 350 anteriores. La categoría de «confitura extra» eleva su mínimo de fruta de 450 a 500 gramos por kilo, por lo que al menos la mitad del producto debe proceder de fruta. La reforma, ligada a las Directivas del Desayuno de la UE, mantiene umbrales específicos para frutas como grosellas, membrillo, jengibre o granadilla. Los envases elaborados o etiquetados con la norma previa podrán venderse hasta agotar existencias, con un plazo máximo de 18 meses.

Un tarro de confitura puede parecer un producto sencillo: fruta cocinada, azúcar y una textura capaz de permanecer sobre la tostada sin escurrirse. Sin embargo, detrás de esa cucharada existe una norma que determina cuánta fruta debe contener para poder utilizar ese nombre.

España ha cambiado esas reglas en 2026. Desde el 14 de junio se aplica el Real Decreto 1026/2025, que modifica la norma de calidad de las confituras, jaleas y otros productos de desayuno. La novedad más visible es que los fabricantes tienen que emplear una cantidad mínima de fruta superior.

En una confitura convencional, la cantidad general de pulpa o puré necesaria para elaborar un kilo de producto acabado ha pasado de 350 a 450 gramos. El incremento equivale a 100 gramos más, por lo que la fruta debe representar al menos el 45% de la receta en los casos sujetos a la regla general.

La denominada “confitura extra” también cambia, aunque partía de un listón más alto. Ahora necesita como mínimo 500 gramos de pulpa por cada 1.000 gramos de producto, frente a los 450 exigidos anteriormente. En otras palabras, al menos la mitad del contenido debe proceder de fruta.

Estas cantidades no son idénticas para todas las variedades. La legislación mantiene umbrales específicos porque frutas como el membrillo, las grosellas, el jengibre o la granadilla presentan características diferentes. Para las grosellas rojas, negras y otros frutos incluidos en ese grupo, la confitura ordinaria exige 350 gramos y la extra, 450.

La medida forma parte de las llamadas Directivas del Desayuno de la Unión Europea, un paquete que actualiza las reglas sobre miel, zumos, confituras y leche conservada. Su objetivo es adaptar productos cotidianos a las nuevas demandas de información, composición y reducción de azúcares añadidos.

Más fruta no significa automáticamente saludable

El razonamiento de la reforma es sencillo. Si aumenta la proporción de fruta, puede reducirse la cantidad de azúcar añadida necesaria para alcanzar la composición final. Además, la Unión Europea pretende apoyar al sector frutícola y estimular la fabricación de productos con mayor contenido de materia prima vegetal.

Eso no convierte cualquier confitura en el equivalente nutricional de una pieza de fruta. Durante la elaboración se rompe su estructura y el producto continúa pudiendo contener una cantidad considerable de azúcares libres. También suele consumirse con más facilidad y ofrece menos saciedad que una naranja, unas fresas o un melocotón enteros.

La norma conserva, con carácter general, un contenido mínimo de materia seca soluble del 60%. Esa medición incluye los azúcares presentes naturalmente en la fruta y los añadidos. Existen excepciones para productos que cumplen los requisitos europeos de contenido reducido de azúcar o en los que los azúcares han sido sustituidos total o parcialmente por edulcorantes.

Por eso, dos tarros con el mismo sabor pueden presentar perfiles distintos. Para compararlos conviene mirar la declaración obligatoria de fruta utilizada, expresada habitualmente mediante una fórmula como “elaborado con 50 gramos de fruta por 100 gramos”, y consultar después la tabla nutricional, especialmente los azúcares por cada 100 gramos.

La palabra “extra” tampoco constituye un reclamo decorativo inventado por la marca. Es una denominación regulada, reservada a una receta con más fruta y condiciones específicas. Generalmente se elabora con pulpa no concentrada, mientras que la confitura común puede utilizar pulpa o puré y admite determinadas diferencias de composición.

El cambio no implica que todos los envases antiguos desaparecieran del supermercado el 14 de junio. Los productos comercializados o etiquetados antes de esa fecha conforme a las reglas anteriores pueden venderse hasta agotar existencias, con un límite máximo de 18 meses. Durante un tiempo, por tanto, podrán convivir recetas ajustadas a ambos estándares.

La consecuencia práctica aparecerá poco a poco en la despensa: para llamarse confitura, un producto nuevo deberá llevar más fruta que antes. No desaparecerán el azúcar ni las diferencias entre marcas, pero la tostada de 2026 queda sometida a un listón legal más exigente.