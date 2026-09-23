Los meteorólogos coinciden: "España está a 38 ºC a la entrada del otoño por culpa de esta ondulación de la atmósfera"

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Las claves Generado con IA España registra temperaturas de hasta 38 ºC al inicio del otoño, debido a una potente ondulación de la atmósfera. La dorsal atmosférica, una cresta de aire cálido, se mantiene estacionaria sobre el país, provocando estabilidad y cielos despejados. El fenómeno de subsidencia contribuye al aumento de temperaturas, con máximas entre 5 y 10 ºC por encima de lo normal. El calor intenso afecta especialmente a regiones del sur peninsular como Badajoz, Toledo, Sevilla y Córdoba.

La llegada del otoño astronómico no impedirá que España mantenga durante varios días un ambiente plenamente veraniego. Una enorme ondulación atmosférica favorecerá cielos despejados, poco viento y temperaturas extraordinariamente elevadas.

Mar Gómez explica que la situación responde al refuerzo de una dorsal sobre España, una especie de cresta dentro de la circulación atmosférica relacionada con aire cálido y valores elevados de geopotencial.

Esta estructura atmosférica permanecerá prácticamente estacionaria sobre el país durante estos días, favoreciendo una situación de gran estabilidad. La consecuencia será una atmósfera poco cambiante, con escasa nubosidad y temperaturas en ascenso.

Uno de los procesos fundamentales será la subsidencia, es decir, el descenso del aire. Al comprimirse cuando encuentra una presión mayor, ese aire aumenta su temperatura y contribuye al calentamiento de la superficie.

Además, este calentamiento se sumará a una masa de aire que ya presenta temperaturas elevadas. La combinación ayudará a que los termómetros continúen subiendo, incluso mientras el calendario marque oficialmente el comienzo del otoño.

#meteorologia #aprenderentiktok #cienciaentiktok #curiosidades ♬ Epic Music(863502) - Draganov89 @margomezh 🍂🔥 El otoño llega con temperaturas de pleno verano… y todo es debido a esta “autopista de calor” que apunta hacia España. Una potente dorsal se refuerza sobre la Península, favoreciendo la llegada y persistencia de aire muy cálido, subsidencia, cielos despejados y poco viento. El resultado: máximas entre 5 y 10 ºC por encima de lo normal y valores que pueden alcanzar los 35-38 ºC. Empieza el otoño astronómico, pero la atmósfera sigue funcionando en modo verano. #ciencia

Según la previsión de la meteoróloga, las máximas alcanzarán valores de hasta 35 ºC y estarán alrededor de diez grados por encima de lo habitual en buena parte del territorio.

En algunos puntos, además, la diferencia respecto a la media será todavía mayor. El episodio llega precisamente cuando el otoño astronómico comenzará durante la madrugada de este miércoles.

Otoño atípico

El lunes los termómetros alcanzaron o pudieron alcanzar los 35 ºC en zonas del interior de Galicia, Extremadura y Andalucía, además de registrar valores similares puntualmente en el valle del Ebro.

El martes el calor se intensificó en buena parte de la mitad sur. Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y zonas interiores de la Comunidad Valenciana se acercaron a los 35 ºC.

Pero el episodio todavía no habrá alcanzado su máximo este miércoles. La previsión apunta a que el pico de las temperaturas llegará el jueves, con registros especialmente elevados en varios puntos del sur peninsular.

En Badajoz se esperan entre 37 ºC y 38 ºC, mientras Toledo podría alcanzar los 36 ºC. Sevilla y Córdoba también registrarían valores muy altos, con máximas situadas entre los 36 ºC y 37 ºC.

El escenario previsto dibuja así una entrada del otoño marcada por un calor más propio del verano. La dorsal, reforzada sobre España, mantendrá durante unos días la estabilidad y las temperaturas extraordinariamente elevadas.

El inicio de la nueva estación no supondrá, por tanto, un cambio inmediato hacia condiciones otoñales. Al menos durante estos días, la atmósfera continuará dominada por una situación estable y claramente cálida.