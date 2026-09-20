La psicología dice que los adultos que ordenan su casa no son organizados, sino que huyen de la ansiedad

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Las claves Generado con IA Ordenar la casa compulsivamente antes de trabajar es una forma de evitar la ansiedad, no un signo de organización. La psicología identifica este comportamiento como procrastinación emocional ante tareas que generan estrés o miedo al fracaso. Limpiar ofrece una sensación inmediata de control y logro, engañando al cerebro y aliviando temporalmente la ansiedad. Los expertos recomiendan reconocer la emoción detrás del impulso de ordenar y dividir la tarea laboral en pasos pequeños para afrontarla.

Te sientas frente al ordenador dispuesto a empezar ese proyecto importante o a responder una interminable pila de correos.

Sin embargo, de repente, sientes la necesidad imperiosa de reorganizar los cajones del escritorio, pasar la aspiradora o doblar esa ropa que lleva días en una silla.

Si te has visto reflejado en esta escena, no estás solo.

La psicología confirma que ordenar compulsivamente tu casa antes de trabajar no te hace una persona más organizada: es, en realidad, una brillante estrategia de tu cerebro para no lidiar con la ansiedad.

Aunque recoger la casa parezca una actividad provechosa, los especialistas la identifican a menudo como una forma de procrastinación emocional.

Cuando una tarea laboral nos resulta abrumadora, aburrida o nos genera miedo al fracaso, nuestro cerebro la interpreta como una amenaza.

Como respuesta automática, buscamos una vía de escape que nos proporcione alivio inmediato sin hacernos sentir culpables o perezosos.

La ilusión del control

Darby Saxbe, profesora de psicología en la Universidad del Sur de California, explica el motivo detrás de este fenómeno: "Limpiar da a las personas una sensación de dominio y control sobre su entorno. La vida está llena de incertidumbre y muchas situaciones escapan a nuestras manos, pero al menos podemos imponer nuestra voluntad en nuestro espacio espacio vital".

Cuando el estrés del trabajo nos supera, ordenar la habitación nos devuelve un control que sentíamos perdido.

Esta idea avalada por la ciencia. Un estudio publicado por el investigador Spike W.S. Lee y sus colegas analizó cómo lidiamos con las amenazas psicológicas, demostrando que tanto el acto físico de limpiar como el simple hecho de imaginar que lo estamos haciendo logran reducir significativamente nuestra respuesta fisiológica y psicológica a la ansiedad.

Pero, ¿por qué elegimos y no otra actividad? La respuesta está en el sistema de recompensas del cerebro.

A diferencia de un informe complejo que puede tardar días en completarse, la limpieza ofrece retroalimentación inmediata.

Pasas de una cocina caótica a una reluciente en apenas veinte minutos. Esa pequeña victoria engaña a tu cerebro proporcionándole una dosis rápida de satisfacción, haciéndote sentir productivo mientras evades tu verdadera responsabilidad.

Los expertos sugieren que el primer paso para superar esta "trampa de limpieza" es reconocer la emoción.

Antes de coger la escoba, detente un segundo y pregúntate: ¿Qué es lo que realmente estoy evitando?

La clave no es eliminar la ansiedad, sino tolerar la incomodidad.

Para lograrlo, los psicólogos recomiendan dividir la tarea laboral en pasos minúsculos.

Comprometerse a trabajar solo durante cinco minutos o escribir un solo párrafo suele ser suficiente para vencer la inercia inicial y demostrarle a tu cerebro que la tarea no era una amenaza tan grande.

Así que la primera vez que sientas el impulso de fregar los platos antes de abrir el portátil, recuerda: no eres un fanático del orden, solo estás estresado.