Lara Ferreiro, psicóloga: "Lo que Mbappé defendió en Ceuta no fue una postura, sino su derecho a decidir cómo expresarla"

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Las claves Generado con IA Kylian Mbappé ocultó parcialmente un lema solidario en una camiseta antes de un partido, defendiendo su derecho a decidir cómo expresar sus posturas. La psicóloga Lara Ferreiro destaca que el gesto de Mbappé responde a una necesidad de autonomía y control sobre la narrativa en torno a su identidad pública. Mbappé expresó solidaridad tanto con las víctimas de Ceuta como con los migrantes fallecidos, mostrando una capacidad de integrar diferentes perspectivas sin reducirlas a un conflicto. La autoexigencia y el deseo de controlar sus decisiones personales son rasgos marcados en la personalidad de Mbappé, reforzados desde su infancia y carrera profesional.

El lenguaje no verbal y las decisiones en nuestras acciones cotidianas esconden profundos rasgos de la personalidad.

En el caso de las figuras sometidas a una exposición mundial como Kylian Mbappé, la manera de colocarse una simple prenda deportiva puede convertirse en un revelador mapa de su psique.

Antes de un encuentro del Real Madrid frente al Elche, el delantero francés, junto a sus compañeros Vinicius y Konaté, decidió ocultar parcialmente el lema "Todos somos caballas" en una camiseta diseñada como iniciativa de solidaridad con Ceuta.

Pero, ¿qué hay psicológicamente detrás de este gesto?

La reconocida psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, desgrana los motivos de este comportamiento.

Según la experta, la clave de esta acción no reside en un rechazo social, sino en una inquebrantable "necesidad de autonomía".

Lo que Mbappé defendió en Ceuta no fue una postura concreta, sino su legítimo derecho a decidir cómo expresarla.

La opinión de Mbappé

El futbolista lleva desde la adolescencia lidiando con un entorno que construye constantemente relatos sobre su identidad.

Ante esta presión, experimenta la urgencia psicológica de recuperar el control y no permitir que terceros definan públicamente qué significa su comportamiento y cuáles son sus intenciones.

Al dar explicaciones personalmente, Mbappé aseguró sentir solidaridad por las víctimas de Ceuta, pero añadió su empatía hacia los inmigrantes fallecidos tras vivir situaciones extremas, negándose a establecer una jerarquía entre distintos sufrimientos.

La psicología define este razonamiento como "complejidad integrativa": la gran capacidad mental de mantener simultáneamente diferentes perspectivas sin tener que reducirlas de inmediato a dos posiciones incompatibles o de "unos contra otros".

Ferreiro también señala que, para entender su identidad, la influencia de la teoría de los "yoes posibles".

Desde que era un niño en la localidad de Bondy, rodeado de pósteres de Cristiano Ronaldo, Mbappé construyó mentalmente la versión futura de la persona que quería llegar a ser.

Esta férrea proyección ha forjado a un adulto con una autoexigencia tan extrema que, como él mismo ha reconocido, no se concede el derecho a fracasar.

Al interiorizar estándares tan elevados, siente la obligación de asumir un férreo "control narrativo" sobre aquello que depende directamente de sus propias manos.

En conclusión, los gestos cotidianos del delantero evidencian la gran contradicción de su vida.

Cuanto más poder y fama acumula en la élite, más necesita proteger sus pequeñas libertades y delimitar sus decisiones, recordando al mundo su reveladora frase: "antes de ser jugador, soy humano"