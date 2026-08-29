Los meteorólogos avisan: el calor vuelve a España este fin de semana, pero también las lluvias en estas zonas

Las claves

Las claves Generado con IA El último fin de semana de agosto traerá un aumento de las temperaturas en buena parte de España, especialmente en el Valle del Guadalquivir y el sudeste, donde se superarán los 35 ºC. Pese al calor, se esperan lluvias y cierta inestabilidad en el noroeste peninsular, con precipitaciones destacadas en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. El sábado habrá riesgo de risagas en Menorca, debido a bruscos cambios atmosféricos y de viento. El domingo predominarán los cielos despejados, aunque persistirán algunas lluvias aisladas en Galicia y el oeste de Asturias.

El último fin de semana de agosto traerá un cambio de escenario meteorológico en España. Después de varios días con temperaturas más contenidas, el calor volverá a ganar terreno en buena parte del país.

Según ha explicado Mario Picazo en Eltiempo.es, las temperaturas subirán durante los próximos días y podrán superar los 35 ºC, especialmente en zonas de los valles del Guadalquivir y del sudeste peninsular en algunas comunidades.

El ascenso térmico coincidirá, sin embargo, con la presencia de precipitaciones en algunas áreas. El paso de frentes atlánticos mantendrá cierta inestabilidad, sobre todo durante el sábado en el noroeste peninsular.

El descenso de las temperaturas y las lluvias de los últimos días han sido recibidos de forma desigual. Mientras algunos agradecen el ambiente más fresco, otros prefieren mantener las condiciones propias del verano.

Durante este fin de semana, que prácticamente pondrá punto final al mes de agosto, el tiempo tenderá a estabilizarse en muchas zonas de España, aunque todavía habrá lugares donde será necesario el paraguas.

Lo que viene a España

Un frente asociado a una borrasca situada al norte de la península será responsable de buena parte de esa inestabilidad. Su influencia se notará principalmente en el noroeste, donde se esperan las precipitaciones más destacadas.

Los mayores acumulados se concentrarán entre Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura. Además, no se descartan lluvias aisladas en puntos del sudeste peninsular y Baleares.

El sábado también habrá riesgo de risagas en Menorca, un fenómeno caracterizado por oscilaciones bruscas y rápidas del nivel del mar, provocadas principalmente por cambios repentinos de la presión atmosférica y del viento.

De cara al domingo, las precipitaciones perderán protagonismo a medida que las altas presiones se acerquen a la península. Aun así, Galicia y el oeste de Asturias podrían registrar algunas lluvias aisladas.

En el resto de España predominarán los cielos más despejados durante la jornada dominical. En Canarias, los vientos alisios favorecerán la acumulación de nubes bajas en el norte de las islas más montañosas.

Las temperaturas también evolucionarán de manera diferente según el día y la zona. El sábado, el aumento de las temperaturas será generalizado, aunque tendrá menor incidencia en el Mediterráneo. En el Valle del Guadalquivir y zonas del sudeste, como Murcia, las máximas rondarán los 35 ºC.

En el Valle del Guadalquivir y zonas del sudeste, como Murcia, las máximas rondarán los 35 ºC. El domingo, el calor ganará todavía más intensidad.

Madrid, por ejemplo, pasará de los 23 ºC de máxima del pasado jueves a acercarse a los 33 ºC durante la jornada dominical.