José Ruiz, entrenador: "Si una persona de más de 60 años camina 30 minutos durante 5 días, ya consigue beneficios"

Las claves

Las claves Generado con IA Caminar 30 minutos al día, cinco días a la semana, aporta beneficios de salud a personas mayores de 60 años, según el entrenador José Ruiz. Esta rutina ayuda a activar el metabolismo, proteger el sistema cardiovascular y cuidar las articulaciones sin impacto agresivo. Caminar reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y la calidad del sueño, y combate la sarcopenia, ayudando a mantener la independencia motora. Combinar caminatas con ejercicios suaves de fuerza o movilidad es clave para una condición física óptima y una longevidad activa.

Cuando cruzamos la barrera de los 60 años, es común pensar que mantener la vitalidad requiere someterse a rutinas extenuantes.

Sin embargo, la ciencia y los expertos en longevidad apuntan en una dirección mucho más amable y sostenible.

Siguiendo la estela de investigadores internacionales que analizan los hábitos de las personas más longevas del mundo (quienes rara vez pisan un gimnasio, pero se mantienen en constante movimiento), el entrenador personal español José Ruiz lanza un mensaje tan tranquilizador como efectivo.

"Si una persona de más de 60 años camina 30 minutos durante 5 días, ya consigue beneficios", asegura Ruiz.

Esta premisa desmonta el mito de que solo el sufrimiento físico genera resultados reales.

Salir a caminar a buen ritmo durante media hora, cinco días a la semana (sumando un total de 150 minutos semanales), es suficiente para activar el metabolismo, proteger el sistema cardiovascular y cuidar las articulaciones, al ser una actividad sin impacto agresivo.

Los beneficios de esta caminata diaria van mucho más allá del control de peso. Tal y como explica el experto, este hábito actúa como una doble barrera protectora.

Ejercicios para personas mayores de 60 años

Por un lado, reduce drásticamente los niveles de estrés. Al caminar al aire libre, el cuerpo reduce la producción de cortisol y libera endorfinas, lo que se traduce en un mejor estado de ánimo y una notable mejora en la calidad del sueño.

Por otro lado, es un paso fundamental para combatir la sarcopenia, esa pérdida progresiva de masa y fuerza muscular asociada a la edad.

Mantener los músculos de las piernas y el core activos a través de la marcha ayuda a preservar la independencia motora y a evitar caídas y fracturas.

Aunque caminar es el pilar fundamental, el secreto de una condición física óptima a esta edad también radica en no estancarse.

Según el entrenador José Ruiz, combinar diferentes disciplinas deportivas a partir de los 60 años es lo que permite lograr una salud integral.

Pone como ejemplo rutinas de entrenamiento como las del cantante Sergio Dalma, que demuestran que alternar el ejercicio cardiovascular (como caminar) con trabajos suaves de fuerza o movilidad, garantiza un cuerpo ágil y preparado para disfrutar de una longevidad plena y activa.

En definitiva, la mejor "pastilla" antienvejecimiento no se vende en farmacias. Solo requiere unas buenas zapatillas y la voluntad de dar el primer paso.