Los expertos coinciden: España debe prepararse para un calentamiento global de hasta 3,5 grados, según la UE

El Consejo Científico Asesor Europeo sobre Cambio Climático aconseja a la UE que se prepare ante una posible subida de temperatura. Meteored.

Las claves

Las claves Generado con IA El Consejo Científico Asesor Europeo advierte que la temperatura podría aumentar hasta 3,5ºC en Europa para 2100. España es uno de los países más vulnerables a olas de calor y sequías, con pérdidas medias de 15.000 millones de euros al año por sequía. Las infraestructuras europeas ya han sufrido daños por el calor extremo, como vías de tranvía dañadas en Alemania y reducciones en la producción nuclear en Francia. Existe un 10% de probabilidades de que la subida de temperatura supere los 3,3ºC en 2100, por lo que se recomienda adaptar las infraestructuras a escenarios extremos.

El calentamiento global es una realidad. Según el Consejo Científico Asesor Europeo sobre Cambio Climático, la temperatura se podría incrementar hasta los 3,5º C de cara al año 2100 en el Viejo Continente.

Por ello, el órgano ha aconsejado a la Unión Europea (UE) y, por ende, a España que prepare sus futuras infraestructuras acorde a esta previsión. Aunque por ahora solo se trata de una recomendación, la Comisión Europea tiene previsto presentar un nuevo marco de resiliencia climática.

En principio, este se dará a conocer a finales de 2026 y ya podría servir como base para una futura normativa europea en materia de calentamiento global.

¿Por qué el calentamiento global afecta más a España?

España es uno de los Estados de la UE más vulnerables a las olas de calor y las sequías. El proyecto PESETA IV apunta que nuestro país es el que registra las pérdidas más altas de media por sequía: unos 15.000 millones de euros al año. La situación podría empeorar si continúa el calentamiento global.

Según proyecciones del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), una subida de las temperaturas de 3º C comportaría que una ola de calor que hoy ocurre cada 50 años, en el futuro se repetiría casi todos los años en España.

Problemas en las infraestructuras de la UE por el calor extremo

El aviso del Consejo Científico Asesor Europeo es vital para adaptar las infraestructuras de los países de la UE a las altas temperaturas. El pasado junio ya hubo casos en los que el calentamiento global puso en entredicho algunas instalaciones públicas.

Por ejemplo, en Leipzig, Alemania, el material sellante de las vías del tranvía y el asfalto se licuaron en torno a los 40º C.

Esto obligó a suspender todos los servicios relacionados "hasta nuevo aviso".

Un caso más cercano, en Francia, obligó a parar o reducir la producción de cuatro centrales nucleares. Esto se dio ya que, por encima de los 40º C, el agua de los ríos usada como refrigerante superaba los límites legales.

Un 10 % de probabilidades de superar los 3,3º C

Ante sus previsiones y para evitar situaciones como estas, el órgano europeo recomienda someter las infraestructuras más importantes a pruebas de estrés con un escenario todavía más pesimista.

Concretamente, en un contexto en el que las temperaturas suban hasta 4,6º C más. Y es que el informe admite que existe un 10 % de probabilidades de superar los 3,3º C en el año 2100.