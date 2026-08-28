Viñas, meteorólogo: "Es una realidad que el calentamiento global se acelera y pondrá a prueba nuestra supervivencia"

José Miguel Viñas es físico, meteorólogo y consultor de la Organización Meteorológica Mundial. Meteored. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA El meteorólogo José Miguel Viñas advierte que el calentamiento global se está acelerando y supondrá un reto para la supervivencia humana. Las previsiones sobre cuándo se alcanzará un aumento de 1,5 ºC respecto a niveles preindustriales se han adelantado considerablemente en los últimos años. Según los últimos datos, ese umbral climático podría alcanzarse en febrero de 2029, mucho antes de lo estimado en décadas anteriores. La aceleración del calentamiento global reduce el margen de adaptación y exige una mayor capacidad de respuesta ante sus efectos.

El calentamiento global avanza a un ritmo que reduce cada vez más el margen disponible para adaptarse a sus efectos. José Miguel Viñas advierte de que esta aceleración puede convertirse en un desafío decisivo.

El meteorólogo ha puesto el foco en la evolución reciente de las temperaturas y en cómo el ritmo del calentamiento se ha intensificado con el paso del tiempo, según los datos difundidos.

Viñas considera que la aceleración del calentamiento global ya es una realidad y describe el fenómeno como un proceso todavía inconcluso, cuya evolución conduce hacia un escenario que exigirá una gran capacidad de adaptación.

Su reflexión llega después de que Rubén del Campo, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, compartiera una comparación sobre cuándo podría alcanzarse un calentamiento global de 1,5 ºC.

Del Campo explica que, si se hubiera mantenido la tendencia observada hasta el año 2000, ese umbral se habría alcanzado en 2041. En aquel momento, todavía quedaban cuatro décadas de margen.

Consecuencias tempranas

Sin embargo, la evolución posterior modificó sustancialmente esa previsión. Tomando como referencia la tendencia registrada hasta 2015, el calentamiento de 1,5 grados se alcanzaría en 2042, aunque el margen temporal cambió.

La estimación más reciente resulta todavía más llamativa. Según los datos considerados por Del Campo hasta julio de 2026, el nivel de 1,5 ºC se alcanzaría en febrero de 2029.

Eso significa que el momento asociado a ese umbral climático podría situarse dentro de poco más de dos años, una diferencia considerable respecto a las previsiones basadas en tendencias anteriores.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus, C3S, también plantea la cuestión de cuándo se alcanzarán 1,5 ºC de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales, un límite contemplado en el Acuerdo de París.

Según la información difundida por Copernicus, alcanzar ese nivel puede parecer todavía lejana, aunque los expertos apuntan a que podría ocurrir entre finales de la década de 2020 y comienzos de la década de 2050.

El organismo europeo plantea además consultar la situación actual y calcular cuánto tiempo faltaría para alcanzar ese límite si el calentamiento continuara al ritmo registrado actualmente en las próximas décadas.

El mensaje de Viñas conecta así con una tendencia que las cifras recientes muestran de manera especialmente clara: el margen temporal previsto para alcanzar 1,5 ºC se ha reducido notablemente en las últimas décadas.

Para el meteorólogo, este proceso pondrá a prueba la capacidad de adaptación y supervivencia, mientras los datos recopilados por organismos especializados muestran que el umbral climático podría encontrarse mucho más cerca de lo esperado.