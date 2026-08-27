Boticaria García, nutricionista: "No hay que demonizar ni el helado ni el aperitivo, pero hay que apostar por alimentos que sumen"

Las claves

Las claves Generado con IA Boticaria García recomienda no demonizar los helados ni los aperitivos durante el verano, pero sí elegir opciones que aporten valor nutricional. Aconseja disfrutar de los caprichos veraniegos con equilibrio y moderación, sin caer en el picoteo constante que puede causar malestar estomacal. Propone alternativas saludables para el picoteo, como fruta de temporada, frutos secos, hummus y yogur, en lugar de snacks ultraprocesados. Sugiere optar por alimentos que también hidraten, como el gazpacho, para combatir el calor y mantener una buena alimentación durante las vacaciones.

Normalmente, solemos descuidar la dieta durante la temporada de verano: los picoteos abundan, los helados caen cada dos por tres y, por supuesto, no faltan los refrescos y las cervezas. Ante ese escenario, Boticaria García, nutricionista, asegura que no hay que demonizar en absoluto ese sistema, pero hay que apostar por alimentos que sumen.

A través de sus redes sociales, la profesional ha recordado que no se debe renunciar en ningún caso a los helados ni tampoco a los aperitivos tradicionales, rompiendo una lanza a favor del disfrute sin culpa en las vacaciones.

Ahora bien, también hay que saber escoger de manera inteligente los productos que aporten un valor real al organismo para nutrirnos debidamente y así, también, combatir las olas de calor manteniéndonos bien hidratados y nutridos.

García señala que el error más común es caer en las trampas del picoteo constante, algo que acaba llenando los estómagos provocando un incómodo revoltijo en el estómago que, al final, lleva a las personas a ni siquiera cenar porque se encuentran pesados.

Por ello, la también doctora en Farmacia propone alternativas sencillas y atractivas que transformen ese picoteo en una apuesta de valor. Dejando a un lado las patatas fritas y similares, García apuesta por la fruta de temporada, los frutos secos, hummus y por supuesto el yogur -también bebido-.

El equilibrio es la clave

Pero siempre pensando, y teniendo sobre la mesa, la posibilidad de darse un buen capricho de verano, porque eso forma parte de las vacaciones. No obstante, siempre con medida y sin abusar en sobremanera de ese continuo "comer de todo para al final no comer nada".

Al final, todo reside en el equilibrio y en saber qué productos escoger para llenar nuestros estómagos cuando estamos de vacaciones: disfrutando de la visita a un nuevo país, de ruta por la montaña o incluso en la playa.

Mayormente, lo mejor es dar con alimentos que también hidraten, como el gazpacho, que lleva todo lo que se necesita en las temporadas de calor, pero eso no significa que de vez en cuando también podamos darnos un capricho -como esos helados, que siempre apetecen cuando el calor aprieta más-.

Y todo ello, al final del día, también ayudará a que nos sintamos mejor, dejando espacio para las comidas principales para así ir bien cargados de energía. Además, también será de ayuda para el descanso nocturno, puesto que no nos sentiremos tan pesados.