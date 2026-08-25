Blanca García-Orea, dietista: "Parece un dónut de chocolate, pero es una receta sana que se prepara en 5 minutos"
La receta permite preparar solo dos o tres unidades y conservarlas congeladas para disfrutarlas en otro momento.
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Las claves
Generado con IA
La dietista Blanca García-Orea comparte una receta rápida de dónut saludable que se prepara en cinco minutos.
La receta no lleva gluten, azúcar añadido ni edulcorantes y utiliza solo cuatro ingredientes: almendra molida, yogur, huevo y polvo de hornear.
Se puede cocinar en microondas o en horno y la cobertura se prepara con chocolate de más del 85% de cacao y aceite de coco.
La preparación rinde dos o tres unidades, admite variaciones en la harina y los dónuts pueden congelarse para conservarlos.
Los dónuts suelen asociarse con masas dulces y coberturas abundantes, pero también pueden prepararse de una manera mucho más sencilla. Blanca García-Orea propone una versión casera que apenas necesita cinco minutos.
La nutricionista ha compartido una receta de dos o tres dónuts que no lleva gluten, azúcar añadido ni edulcorantes. El resultado, según explica, destaca por quedar especialmente esponjoso y rico.
Para preparar la masa solamente hacen falta cuatro ingredientes: 60 gramos de almendra molida, dos cucharadas de yogur vegetal de coco o yogur griego, un huevo grande y cinco gramos de polvo de hornear.
La almendra molida es la base de esta preparación, aunque también puede sustituirse por harina de avena o de arroz. El yogur aporta otra parte de la textura necesaria para conseguir una masa jugosa.
El proceso comienza colocando todos los ingredientes en un bol. Después, hay que triturarlos con una batidora de mano hasta conseguir una mezcla homogénea que pueda introducirse fácilmente en el molde.
Receta sana y rápida
Una vez preparada la masa, se reparte en el molde para dónuts y se cocina en el microondas a 750 vatios durante cuatro o cinco minutos. La nutricionista recomienda desmoldarlos cuando estén fríos.
La receta también contempla una cobertura de chocolate que aporta el aspecto más reconocible. García-Orea utiliza 40 gramos de chocolate con más de un 85% de cacao y media cucharadita de aceite de coco.
Para preparar esta parte, solamente hay que fundir el chocolate en el microondas durante aproximadamente un minuto y medio. Después, los dónuts se bañan en la cobertura y se dejan enfriar antes de consumirlos.
Quienes prefieran utilizar el horno también pueden adaptar la elaboración. En ese caso, la receta indica precalentarlo a 180 grados, con calor arriba y abajo, y hornear los dónuts durante unos 20 minutos.
El tiempo de horneado puede variar, por lo que la indicación es mantenerlos en el horno hasta comprobar que están hechos. Así, la misma masa permite escoger entre una preparación rápida o una cocción convencional.
Una de las particularidades de esta propuesta es que puede prepararse en una cantidad reducida, suficiente para obtener únicamente dos o tres unidades. De esta manera, resulta sencilla de organizar sin preparar demasiados dónuts.
Además, la nutricionista ofrece una solución para conservar los que sobren: congelarlos. Según explica, mantienen un buen resultado después de pasar por el congelador, lo que permite reservarlos para otro momento.
Con pocos ingredientes y una elaboración corta, esta receta transforma una preparación asociada habitualmente a la repostería en una alternativa casera. El chocolate de la cobertura aporta el toque final que recuerda al clásico dónut.