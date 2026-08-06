Detectado un nuevo caso de hantavirus en Galicia: aislado un ciudadano argentino que estuvo de viaje por Europa

Las claves

Las claves Generado con IA Detectado un caso de hantavirus en Galicia en un ciudadano franco-argentino, aislado junto a su familia tras un viaje por Europa. El virus identificado es la variedad Andes, típica de Sudamérica y con capacidad de transmisión entre personas por contacto estrecho. El paciente está asintomático y no requiere ingreso en unidad de alto aislamiento, pero se ha activado un protocolo de seguimiento y rastreo de contactos. Las autoridades sanitarias de Francia y España coordinan medidas para la gestión y vigilancia del caso, subrayando que el virus no circula ampliamente en la población.

Las autoridades sanitarias de Francia han informado este jueves de un nuevo caso de hantavirus detectado en su territorio. El afectado se encuentra aislado junto con su familia en Galicia, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

El paciente de nacionalidad franco-argentina, que ya no presentaba ningún síntoma cuando viajó a España, se encontraba en un viaje de turismo en Francia durante la segunda quincena de julio.

Las autoridades detectaron que se trataba de un caso de hantavirus a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve.

Por su parte, el Centro Nacional de Referencia (CNR) en Francia ha confirmado que se trata de la variedad Andes, presente en Sudamérica, la cual se caracteriza por su transmisión entre personas con contactos estrechos y prolongados.

El departamento de Sanidad francés ha informado de que se han puesto en marcha todas las medidas necesarias para atender al paciente y rastrear su itinerario, por si hubiera otros afectados.

Desde España, tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que se encarga de gestionar la información y coordinar las respuestas ante crisis de salud pública, como desde los servicios de Salud Pública de Galicia "se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones han de tomarse", según ha indicado Sanidad.

En concreto, el CCAES está trabajando para coordinar la "muestra y el aislamiento".

"En el caso de España, tenemos todos los protocolos y el conocimiento bien actualizado y listo para adaptarlo a las circunstancias concretas", añaden en un comunicado.

Además, el ministerio liderado por Mónica García ha asegurado que no es necesario que el paciente ingrese en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) ya que es asintomático.

"En estos momentos se están poniendo en marcha todos los procedimientos necesarios para la gestión del caso y los posibles contactos de manera segura para el conjunto de la población", zanja el comunicado de Sanidad.

Coordinación europea

Por todo esto, "se está estableciendo una coordinación a nivel europeo", ha informado el ministerio francés, que ha recalcado que "en esta etapa, no nos enfrentamos a un virus que circule ampliamente entre la población".

Aun así, este jueves se ha celebrado una reunión entre varios expertos en ciencia para "determinar el curso de acción y las medidas de gestión que se deben implementar en torno a este caso importado".

El departamento francés de Sanidad también ha recordado que los hantavirus son virus transmitidos por roedores, principalmente a través de la inhalación de aire viciado por la contaminación de sus orinas o excrementos.

Por lo tanto, la enfermedad que se desarrolla es poco frecuente aunque grave, con la posibilidad de que pueda desencadenar en la muerte del paciente.

En el caso de la variedad Andes, tras un periodo de incubación de una a seis semanas, la infección comienza generalmente con un síndrome parecido al de la gripe con fiebre, dolores musculares y cansancio.

En sus evoluciones más graves, puede dar lugar a una insuficiencia renal o a dificultades respiratorias graves.