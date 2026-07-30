Es oficial: los albañiles deben parar de trabajar al aire libre durante las horas centrales del día en esta ola de calor

Las claves

Las claves Generado con IA Los albañiles y otros trabajadores al aire libre deben interrumpir tareas durante las horas centrales del día ante la ola de calor. El Real Decreto-ley 4/2023 obliga a las empresas a reorganizar horarios, reducir jornadas o limitar trabajos cuando la prevención no sea suficiente. La normativa afecta especialmente a sectores como la construcción, recogida de basura, ganadería y socorrismo, donde no es posible recurrir a sistemas de climatización. La Aemet ha emitido avisos especiales por la cuarta ola de calor del año, con previsiones de temperaturas superiores a 40 ºC en varias regiones españolas.

Las olas de calor no solo disparan los termómetros, también obligan a modificar la actividad laboral. Los albañiles que trabajan al aire libre deben interrumpir determinadas tareas cuando las altas temperaturas comprometan su seguridad.

La normativa vigente establece que las empresas deben adoptar medidas específicas ante fenómenos meteorológicos adversos. Cuando la prevención no garantice una protección eficaz, será necesario reorganizar horarios, reducir la jornada o limitar determinados trabajos.

Esta regulación afecta especialmente a los sectores cuya actividad se desarrolla en exteriores. Albañiles, asfaltadores, recolectores de basura, ganaderos, socorristas y monitores deportivos están expuestos directamente al sol durante buena parte del día.

La imposibilidad de recurrir a sistemas de climatización convierte el calor extremo en un riesgo laboral relevante. La exposición prolongada a temperaturas elevadas aumenta considerablemente la posibilidad de sufrir golpes de calor y otros problemas.

Con el objetivo de reforzar la prevención, el Gobierno aprobó en 2023 el Real Decreto-ley 4/2023, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que amplió las obligaciones empresariales ante condiciones meteorológicas especialmente adversas.

Cuarta ola de calor

La legislación indica que las compañías deben implantar medidas adecuadas cuando las tareas se realicen al aire libre o en espacios que, por sus características, no puedan mantenerse cerrados durante la jornada.

Además, la norma contempla expresamente la prohibición de determinadas actividades durante las horas de mayor calor. Esta restricción se aplicará cuando no exista otra alternativa capaz de garantizar una protección eficaz frente a los riesgos.

En el sector de la construcción, esta posibilidad implica que los albañiles no podrán continuar determinadas labores exteriores durante las horas centrales si las condiciones meteorológicas ponen en peligro su salud y seguridad.

La situación es diferente en las obras desarrolladas dentro de edificios, donde no existe la misma exposición directa al sol. No obstante, la aplicación concreta depende de las circunstancias y de los avisos meteorológicos.

Los niveles naranja y rojo emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología sirven como referencia para adoptar medidas extraordinarias. Si la prevención resulta insuficiente, las empresas deberán adaptar obligatoriamente las condiciones laborales.

Estos cambios pueden incluir la modificación de los horarios, una nueva distribución de las tareas o la reducción del tiempo trabajado. El propósito es evitar accidentes y minimizar los efectos del calor extremo.

La aplicación de estas medidas coincide con un nuevo episodio de temperaturas muy elevadas. La Aemet ha emitido un aviso especial por ola de calor, la cuarta registrada en España durante el año.

Según las previsiones, los termómetros podrían superar los 36 ºC en prácticamente todo el país. La formación de un nuevo domo de calor favorecerá la persistencia de masas cálidas sobre el territorio.

Este fenómeno está asociado a una zona de altas presiones situada en las capas superiores de la atmósfera, que dificulta el ascenso del aire caliente y contribuye a mantener temperaturas excepcionalmente elevadas.

Los modelos anticipan que el interior y el este peninsular concentrarán algunos de los valores más altos. En los principales valles podrían superarse los 40 ºC durante varias jornadas consecutivas.

La jornada del viernes podría ser una de las más calurosas, con previsiones de hasta 44 ºC en el entorno de Córdoba. Toledo, Zaragoza y Ciudad Real podrían acercarse a los 42 ºC.

Las noches cálidas también volverán a extenderse por el Mediterráneo y el sur. Ante este escenario, adaptar la jornada laboral será una herramienta esencial para reducir los riesgos asociados a trabajar bajo temperaturas extremas.