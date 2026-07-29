El refugio medieval de Lamine Yamal: un claustro gótico del siglo XIV, subsuelo de arcilla y la cuna de la cerámica de Gaudí

Las claves

Las claves Generado con IA Lamine Yamal vive en Esplugues de Llobregat, en una lujosa mansión que antes fue de Gerard Piqué y Shakira. Esplugues destaca por su patrimonio histórico, con masías de los siglos XVI y XVII y el Monasterio de Montsió, trasladado piedra a piedra desde Barcelona. La localidad fue centro clave de la cerámica catalana, con fábricas que suministraron piezas a arquitectos como Gaudí y museos dedicados a los azulejos. El municipio combina su pasado agrícola e industrial con urbanizaciones exclusivas y espacios verdes como el Parque de Can Vidalet y el mirador de Sant Pere Màrtir.

Convertido con apenas diecinueve años en una de las grandes figuras del fútbol mundial tras su papel en el Mundial 2026, Lamine Yamal ha fijado su residencia en Esplugues de Llobregat, municipio de casi 48.000 habitantes pegado a Barcelona.

Su vivienda, una mansión de lujo en Ciudad Diagonal que perteneció antes a Gerard Piqué y su expareja Shakira, ha colocado el foco mediático sobre esta localidad, conocida sobre todo por sus urbanizaciones exclusivas y su cercanía a Barcelona.

Pero Esplugues de Llobregat guarda un patrimonio que va mucho más allá del ladrillo residencial. Su casco antiguo conserva calles estrechas, edificios tradicionales y pequeñas plazas que recuerdan bien el pasado agrícola de los antiguos pueblos del Baix Llobregat.

En el emblemático carrer de Montserrat sobreviven masías de los siglos XVI y XVII, como Can Bialet o Can Cargol, junto a fachadas históricas que ofrecen un contraste muy tranquilo frente al ritmo acelerado de la vecina capital catalana.

Traslado piedra a piedra

Muy cerca de ese paseo se levanta el Monasterio de Montsió, un conjunto de estilo gótico con un origen ciertamente singular: se construyó originalmente en el centro de Barcelona y fue trasladado piedra a piedra hasta Esplugues de Llobregat.

El municipio fue además, durante décadas, un centro clave para la cerámica catalana, gracias a un subsuelo especialmente rico en arcilla que alimentó generación tras generación los numerosos hornos y talleres locales dedicados a la fabricación de azulejos decorativos.

La antigua fábrica Pujol i Bausis, conocida popularmente como La Rajoleta, suministró piezas a arquitectos del modernismo como Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch, dejando su huella en edificios emblemáticos de la capital catalana.

Hoy ese recinto industrial puede visitarse para conocer sus hornos originales, mientras que el cercano Museu Can Tinturé, instalado en una elegante casa señorial antigua, conserva una de las mayores colecciones de azulejo de muestra de toda España.

El Parque de Can Vidalet añade naturaleza al conjunto histórico del municipio, con senderos, un pequeño lago, puentes de piedra antigua y varias grutas que lo convierten en uno de los espacios verdes más apreciados del área metropolitana barcelonesa.

Quienes buscan altura y buenas vistas pueden subir hasta Sant Pere Màrtir, un mirador natural desde el que se contemplan Barcelona, el delta del Llobregat y el Mediterráneo, sobre todo al atardecer, cuando la luz tiñe todo el paisaje.

Esplugues de Llobregat combina dos caras muy distintas: un legado agrícola, industrial y artístico forjado durante siglos, y una realidad muy actual como uno de los municipios más exclusivos de todo el entorno metropolitano de la capital catalana.

Esa mezcla singular de historia profunda y discreción residencial explica por qué deportistas como Lamine Yamal, expuestos a una atención mediática cada vez más creciente, encuentran en este rincón catalán el refugio perfecto para desconectar lejos de los estadios.