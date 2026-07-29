Las claves

Las claves Generado con IA Luis de la Fuente visitó a los evacuados por los incendios en Madrid, Ávila y Toledo para mostrarles su apoyo y solidaridad. El seleccionador destacó la importancia de la cercanía y la empatía en situaciones difíciles, afirmando que acompañar a los afectados ayuda a tranquilizarlos. De la Fuente elogió el esfuerzo colectivo de los equipos de emergencia y subrayó que la solidaridad debe involucrar a toda la sociedad. Su liderazgo cercano y humano ha sido clave tanto en sus éxitos deportivos como en su apoyo a quienes atraviesan momentos complicados.

La conquista del Mundial por parte de la selección española ha reforzado la imagen de Luis de la Fuente como un líder cercano. Esa faceta humana ha vuelto a quedar patente durante su visita a los evacuados por los incendios que afectan a Madrid, Ávila y Toledo.

El seleccionador nacional acudió al Polideportivo de Las Rozas, donde permanecen alojadas numerosas personas que han tenido que abandonar sus viviendas por la evolución del fuego. Allí quiso acompañarlas personalmente y transmitirles un mensaje de apoyo en uno de los momentos más complicados.

Durante su visita, De la Fuente defendió que cualquier gesto de cercanía puede resultar importante para quienes atraviesan una situación tan difícil. A su juicio, compartir el sufrimiento de los afectados ayuda a que se sientan más acompañados y encuentren algo de tranquilidad.

"Al participar del dolor de los afectados por los incendios les tranquilizamos", afirmó el técnico, que insistió en que la solidaridad debe implicar a toda la sociedad. Considera que cada persona puede aportar algo para aliviar, aunque solo sea durante unas horas, el sufrimiento provocado por esta emergencia.

El entrenador también elogió el trabajo que están realizando los equipos implicados en la gestión de la crisis. Destacó el esfuerzo colectivo desplegado para atender a los evacuados y consideró que esa respuesta demuestra el compromiso de numerosas personas en circunstancias especialmente difíciles.

Para De la Fuente, acudir hasta el polideportivo no representaba un acto extraordinario, sino una obligación moral. Explicó que estar junto a quienes peor lo están pasando también supone una experiencia enriquecedora para quienes ofrecen apoyo, porque refuerza valores como la empatía y la humanidad.

"Las personas son lo más importante", subrayó el seleccionador, convencido de que ninguna otra consideración debe situarse por encima del bienestar de quienes sufren las consecuencias de una tragedia. En ese sentido, aseguró sentirse orgulloso de haber podido compartir esos momentos con los evacuados.

Ese mensaje conecta con la imagen pública que ha construido durante los últimos años. La psicóloga Lara Ferreiro sostiene que el éxito deportivo del seleccionador está estrechamente relacionado con un liderazgo basado en la cercanía, la confianza y la estabilidad emocional tanto dentro como fuera del vestuario.

Según la especialista, De la Fuente ha conseguido crear un entorno donde la seguridad psicológica permite que los jugadores afronten los retos sin miedo al error. Ese modelo, cimentado en la coherencia y el respaldo constante, habría sido determinante para conquistar la Eurocopa y posteriormente el Mundial.