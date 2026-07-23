Marisol León, veterinaria: “El temperamento de los gatos naranjas es en parte heredado, el resto es el ambiente"

El color naranja explica una clave genética, no el carácter: cada gato desarrolla su conducta entre herencia, aprendizaje y ambiente.

Las claves

Las claves Generado con IA El temperamento de los gatos naranjas depende tanto de la genética como del ambiente en el que crecen. No existe una relación directa entre el color naranja del pelaje y una personalidad específica; los estereotipos surgen por sesgos de los cuidadores. El color naranja puede encontrarse en gatos de razas y antecedentes genéticos muy diversos, y es más común en machos por razones genéticas. La socialización temprana y el entorno donde vive el gato influyen más en su comportamiento que el color de su pelaje.

Los gatos naranjas se han convertido en uno de los grandes personajes de internet. Vídeos, memes y bromas los presentan como impulsivos, torpes, sociables o traviesos, aunque el color del pelo no permite anticipar cómo se comportará cada animal.

Marisol León, veterinaria especializada en etología clínica y docente de la Universidad Científica del Sur, lo resume con una frase muy útil: “El temperamento también tiene un porcentaje heredado, pero el medio ambiente construye el resto”.

La especialista rechaza que exista una relación directa y universal entre el pelaje naranja y una personalidad concreta. Muchas asociaciones nacen del sesgo de los cuidadores, que recuerdan mejor las conductas que encajan con el estereotipo.

El naranja tampoco identifica una raza. Puede aparecer en gatos mestizos y en razas muy distintas, con tamaños, cuerpos, historias y antecedentes genéticos diferentes. Agruparlos solo por su color mezcla animales que pueden comportarse de formas muy variadas.

La genética sí explica el tono del pelaje. Dos investigaciones publicadas en Current Biology relacionaron el color naranja con una alteración cercana al gen ARHGAP36, localizada en el cromosoma X y activa en células productoras de pigmento.

No significa que exista una “personalidad naranja”

Esa ubicación ayuda a entender por qué entre los gatos completamente naranjas abundan los machos. Ellos tienen normalmente un solo cromosoma X, mientras que las hembras necesitan una combinación genética distinta para mostrar una coloración naranja uniforme.

Pero una cosa es explicar el color y otra muy distinta explicar el carácter. Que el pelaje tenga una base genética no significa que exista una “personalidad naranja”, por mucho que internet haya convertido esa idea en una broma casi universal.

La investigación sobre conducta felina apunta a un escenario más complejo. Un estudio con 5.726 gatos de 40 razas encontró diferencias conductuales entre razas y estimó una heredabilidad moderada en siete rasgos, pero siempre dentro de poblaciones concretas.

El ambiente completa una parte decisiva. Las primeras experiencias con personas, otros animales, ruidos, objetos y manipulaciones pueden influir en que el gato responda después con confianza, miedo, curiosidad o distancia.

Un experimento clásico mostró que la socialización temprana y la influencia del padre afectaban a la respuesta de los gatos ante personas y objetos nuevos. Los animales socializados se acercaban más y mostraban menos angustia al ser manejados.

También cuenta la casa en la que viven. Un gato sin escondites, zonas elevadas, juego, rutinas o posibilidad de controlar el contacto puede reaccionar peor que otro criado en un entorno más previsible y respetuoso.

La ciencia tampoco respalda con claridad que el color determine la personalidad. Un estudio sobre características de gatos y propietarios no encontró efectos significativos del pelaje en los rasgos evaluados, pese a considerarlo una variable posible.

Por eso adoptar un gato por la supuesta personalidad asociada a su color puede llevar a errores. Es más útil observar al animal concreto: cómo se acerca, si juega, si se esconde, cómo tolera el contacto y qué necesita.

Los gatos naranjas pueden ser cariñosos, activos, tranquilos, tímidos, dependientes o independientes, como cualquier otro. El pelaje llama la atención, pero la convivencia se construye con salud, manejo, historia previa, paciencia y un entorno adecuado.