Rubén del Campo, meteorólogo: “España podría alcanzar los 50 ºC en las próximas décadas”

Las temperaturas máximas se equipararán a las de África en la última semana de mayo. Meteored. AEMET

Las claves

Las claves Generado con IA Rubén del Campo, portavoz de AEMET, advierte que España podría alcanzar los 50 ºC en las próximas décadas debido al calentamiento global. El récord actual de temperatura en España es de 47,6 ºC, registrado en Córdoba en 2021; llegar a 50 ºC requeriría condiciones meteorológicas excepcionales. Las zonas más propensas a alcanzar estos extremos son el valle del Guadalquivir, el bajo Guadiana y el interior mediterráneo con viento de poniente. El aumento de olas de calor afecta especialmente a personas vulnerables y exige adaptar ciudades, viviendas y horarios laborales para proteger la salud pública.

España mira cada verano una cifra que hasta hace poco parecía imposible: los 50 ºC. No es una previsión para mañana ni una alerta concreta, sino un umbral que los meteorólogos ya no descartan en el futuro.

Rubén del Campo, portavoz de AEMET, ha explicado en La Vanguardia que alcanzar esa temperatura en España es cada vez menos remoto. Su aviso resume un cambio de época: el calor extremo ya se analiza como tendencia, no solo como episodio.

El matiz es esencial. Del Campo no está diciendo que España llegue a 50 ºC este verano ni en una fecha concreta. Plantea que el calentamiento hace posible un umbral antes casi impensable en las próximas décadas.

El récord oficial está en 47,6 ºC, medidos en La Rambla, Córdoba, el 14 de agosto de 2021. La distancia hasta 50 parece pequeña, pero en meteorología 2,4 grados son una montaña muy difícil de subir.

Para que ocurra harían falta una masa de aire excepcionalmente cálida, cielos despejados, subsidencia, suelos muy secos y vientos favorables. No basta una tarde calurosa: tendría que encajar casi toda la maquinaria atmosférica del extremo térmico.

Las zonas candidatas serían las que ya concentran los registros más altos: valle del Guadalquivir, bajo Guadiana e interior mediterráneo con viento de poniente. Allí se combinan insolación, aire seco, estabilidad y acumulación de calor.

El valle del Guadalquivir parte con ventaja en esta carrera indeseada. Su forma favorece el estancamiento del aire cálido y la subida rápida de máximas cuando la atmósfera permanece estable durante varios días seguidos en verano.

El interior mediterráneo añade otro mecanismo: el poniente. Cuando el aire cruza la Península y desciende hacia la costa, llega más seco y recalentado, disparando las temperaturas en zonas de Valencia, Murcia o el sureste.

El problema de fondo es que los extremos se están desplazando. España no solo vive días cálidos, sino olas de calor más frecuentes, largas e intensas, con noches tropicales que reducen la capacidad de recuperación.

AEMET señaló que el verano de 2025 fue el más cálido de la serie en la España peninsular, con 2,1 ºC por encima del promedio. No predice cada año, pero marca dirección de un clima más caliente.

La cifra de 50 ºC tiene tanta fuerza porque no habla solo de récords. Habla de viviendas sobrecalentadas, trabajos al aire libre, agricultura bajo estrés, incendios más peligrosos y servicios sanitarios tensionados durante las olas.

El calor extremo no golpea igual a todos. Mayores, niños, enfermos crónicos, trabajadores expuestos, personas sin vivienda adecuada y hogares sin climatización suficiente sufren antes que quienes pueden aislarse o adaptar horarios con más facilidad.

Tampoco hace falta esperar al primer 50 oficial para reaccionar. Una ola de 43 o 45 ºC, sostenida varios días y con mínimas muy altas, ya puede causar un impacto sanitario serio en población vulnerable.

La adaptación debe empezar antes del récord. Más sombra, árboles, refugios climáticos, rehabilitación de viviendas, materiales menos absorbentes, horarios laborales ajustados y alertas claras dejarán de ser medidas excepcionales para convertirse en infraestructura básica urbana.

La comparación mediterránea refuerza el aviso: Sicilia alcanzó 48,8 ºC en 2021 y Marruecos superó los 50 ºC en 2023. España está en ese entorno climático cada vez más recalentado y vulnerable al calor.

El mensaje de Del Campo no busca asustar por una cifra redonda, sino preparar al país. Cuando el techo térmico sube, lo improbable entra en el mapa y el calor extremo deja de ser anécdota.