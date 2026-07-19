José, cabrero: "La solución para prevenir los incendios es la de toda la vida: que nuestras cabras puedan salir a limpiar el monte"

Las claves

Las claves Generado con IA José, un joven cabrero, defiende que el pastoreo tradicional es clave para prevenir incendios forestales, permitiendo que las cabras limpien el monte y reduzcan el combustible vegetal. Critica las dificultades administrativas que enfrentan los ganaderos extensivos, como la necesidad de permisos y pagos por usar terrenos para pasto. El cabrero destaca el impacto ambiental de los incendios, como la pérdida de biodiversidad y ecosistemas, y llama a apoyar a los pequeños productores mediante la compra directa de sus productos. El debate surge tras el incendio de Los Gallardos, que ha calcinado más de 7.000 hectáreas y movilizó a unos 500 efectivos y más de 30 medios aéreos.

José, un joven cabrero dedicado al sector primario, ha reabierto el debate sobre la prevención de los incendios forestales tras el devastador fuego registrado en Los Gallardos, Almería.

A través de un vídeo difundido en redes sociales, defiende que recuperar el pastoreo tradicional sería una de las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de grandes incendios.

El ganadero asegura que el incendio le llevó a reflexionar durante días sobre las consecuencias de estos desastres, no solo por las víctimas humanas, sino también por el enorme impacto que provocan sobre la biodiversidad.

En su mensaje lamenta la pérdida de ecosistemas completos, así como la muerte de mamíferos, reptiles, anfibios y otras especies que habitan en el monte.

Según explica, el debate público suele centrarse en recomendaciones para evitar accidentes durante los incendios, pero considera que se habla mucho menos de las medidas preventivas que podrían reducir su intensidad.

Evitar incendios

En ese sentido, sostiene que permitir que los rebaños pasten en los montes contribuiría a eliminar parte del combustible vegetal acumulado. José afirma que esta práctica ha formado parte de la gestión tradicional del territorio durante generaciones.

A su juicio, las cabras, ovejas y otros animales desempeñan una función esencial al alimentarse del matorral y mantener limpios los espacios forestales, disminuyendo así la cantidad de vegetación seca que favorece la propagación de las llamas.

El cabrero también denuncia las dificultades administrativas que, según su experiencia, encuentran quienes trabajan en la ganadería extensiva.

Explica que actualmente es necesario solicitar numerosos permisos para introducir los animales en determinadas zonas y, además, en muchos casos deben pagar por utilizar esos terrenos como pasto.

En su opinión, estas trabas complican la continuidad de una actividad que considera beneficiosa tanto para el medio ambiente como para la economía rural.

Defiende que favorecer el trabajo de los ganaderos ayudaría a conservar razas autóctonas, mantener vivos los pueblos y reducir el abandono del territorio. Durante su intervención, José anima además a los consumidores a respaldar a los productores que comercializan directamente sus alimentos.

Considera que comprar quesos, leche, carne, miel o huevos elaborados por pequeños ganaderos es una forma de fortalecer el sector primario y facilitar que continúe desarrollando labores de gestión del paisaje.

Las declaraciones llegan después del incendio forestal de Los Gallardos, que ha calcinado más de 7.000 hectáreas en Almería.

El fuego, ya estabilizado, movilizó cerca de 500 efectivos y más de 30 medios aéreos, mientras las autoridades destacaron que las altas temperaturas, el viento, las fuertes pendientes y la abundancia de matorral seco favorecieron su rápida propagación.