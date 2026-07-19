Hugh Jackman, 57 años: "Lo más importante que hago es usar protección solar todos los días contra mi cáncer de piel"

Las claves

Las claves Generado con IA Hugh Jackman, de 57 años, enfatiza la importancia de usar protección solar diariamente debido a su experiencia con el cáncer de piel. El actor ha sido diagnosticado y tratado de al menos seis carcinomas basocelulares desde 2013, promoviendo campañas de concienciación global. Jackman atribuye sus lesiones a la falta de uso de protector solar en su juventud, especialmente por la cultura del bronceado en Australia. El carcinoma basocelular es el cáncer de piel más frecuente y, aunque rara vez es mortal, puede ser destructivo si no se detecta a tiempo.

Hugh Jackman, uno de los actores más reputados y queridos del panorama cinematográfico, alerta sobre los peligros de tomar el sol por tiempo prolongado. El artista recuerda la importancia del uso diario de protector solar, aun en los días más nublados.

Con 57 años, la estrella de Hollywood acumula más de una década enviando mensajes de concienciación a sus seguidores tras haber sido diagnosticado y tratado de al menos seis carcinomas basocelulares desde el año 2013.

Su testimonio se ha convertido en una de las campañas públicas más visibles y persistentes contra el cáncer de piel a nivel global, y aunque haya pasado tiempo, siempre recuerda que hay que protegerse para evitar sufrir una enfermedad como la suya.

"Lo más importante que hago es usar protección solar todos los días, incluso cuando está nublado", aseguraba el intérprete para Men's Health. "He tenido carcinomas basocelulares. No es divertido, pero sí es algo que se puede evitar".

Hay que protegerse del sol

En sus recurrentes declaraciones, Jackman enfatiza que las lesiones actuales en su rostro son la consecuencia directa de decisiones tomadas durante su juventud. El actor confesó que, durante su infancia y adolescencia en Australia, la cultura del bronceado y la falta de información provocaron que nunca utilizara cremas protectoras.

Los especialistas médicos confirman que el daño solar es acumulativo y silencioso, manifestándose a menudo décadas después de haber sufrido las primeras quemaduras en la epidermis.

El carcinoma basocelular, lo que padece Jackman, representa la forma más frecuente de cáncer de piel en todo el mundo. Aunque posee una tasa de mortalidad muy baja y rara vez genera metástasis en otros órganos, su crecimiento local puede ser destructivo si no se detecta a tiempo, requiriendo cirugías de extirpación dolorosas y estéticas en zonas visibles como la nariz.

Por ese mismo motivo, la detección temprana mediante biopsias es clave para un pronóstico favorable. Los dermatólogos internacionales han respaldado de forma unánime el activismo del actor, quien aprovecha cada intervención médica para lanzar advertencias en sus redes sociales.

Según los expertos, hay que aplicarse de manera diaria crema solar, sobre todo en temporada de verano, con un factor mínimo de protección 30: esta es la herramienta preventiva más eficaz disponible.

Ahora mismo, Jackman está controlado y fuera de peligro, y de hecho sigue desarrollando su carrera interpretativa con normalidad, habiendo estrenado en cines recientemente 'La muerte de Robin Hood' y teniendo un futuro brillante en Marvel como Lobezno.