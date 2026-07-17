Chris Hemsworth, 42 años: "Tengo predisposición al Alzheimer y eso me ha hecho entender que mi familia lo es todo"

Las claves

Las claves Generado con IA Chris Hemsworth descubrió que posee dos copias del gen APOE1, lo que aumenta significativamente su riesgo de desarrollar Alzheimer. El diagnóstico genético impulsó un cambio profundo en sus prioridades, enfocándose en pasar más tiempo con su familia y reducir su carga de trabajo en Hollywood. Hemsworth ha modificado sus hábitos de vida y promueve la prevención del Alzheimer, compartiendo prácticas para cuidar la salud cognitiva a través de sus redes. El actor impulsa iniciativas de concienciación, como el documental 'A Road Trip to Remember', inspirado también por la enfermedad de su padre.

El reconocido actor australiano Chris Hemsworth ha experimentado un profundo cambio en sus prioridades personales y profesionales tras conocer su perfil genético.

Durante la filmación de la serie Limitless, disponible en Disney+, el intérprete de Thor se sometió a una serie de pruebas médicas que revelaron que posee dos copias del gen APOE1, una combinación heredada de ambos progenitores que solo comparte entre el 2% y el 3% de la población mundial.

Este hallazgo médico sitúa su riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer entre ocho y diez veces por encima de la media general: el actor se llevó un gran susto tras descubrir la noticia.

A pesar del impacto de la situación, el equipo médico de Hemsworth ha enfatizado que este resultado no constituye un diagnóstico definitivo ni una condena inevitable, sino un indicador de alta vulnerabilidad.

La situación ha cobrado un cariz aún más complejo y cercano para la familia tras confirmarse que el padre del artista padece actualmente esta enfermedad neurodegenerativa. Toda esta dura realidad ha llevado a Hemsworth a involucrarse activamente en la visibilización del problema, impulsando el desarrollo del emotivo proyecto documental A Road Trip to Remember.

Hemsworth ha cambiado sus prioridades

Esta revelación ha transformado radicalmente la filosofía de vida de Hemsworth, quien ha manifestado públicamente que comprender este riesgo le ha hecho entender que el presente junto a su familia lo es todo: "Tengo una alta predisposición al Alzheimer y eso me ha hecho entender que el presente con mi familia lo es todo".

Como consecuencia directa, el artista ha decidido reducir notablemente su carga de trabajo en Hollywood, seleccionando minuciosamente sus proyectos cinematográficos para poner por delante su verdadera prioridad: exprimir al máximo el tiempo de calidad junto a su esposa y sus tres hijos, evitando ausentarse demasiado de Australia.

Lo más curioso es que, lejos de adoptar una postura pasiva y más privada, el protagonista de Thor ha transformado sus rutinas diarias de alimentación, entrenamiento y descanso para proteger su salud cognitiva.

A través de sus plataformas, Hemsworth comparte de manera activa cómo el manejo del estrés crónico, la calidad del sueño profundo y el ejercicio físico constante son herramientas clave para retrasar o mitigar la expresión de estos peligrosos genes.

Desde luego, la estrella de Hollywood se ha convertido ahora en un referente para un sinfín de personas y en un pilar para la prevención de la enfermedad y la necesidad de valorar los momentos cotidianos.