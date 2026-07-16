Juan Antonio, albañil: "La jornada intensiva es positiva porque reduce la exposición al sol y eso beneficia al cuerpo"

Imagen de archivo de un trabajador de la construcción en Ciudad Real. Jesús Monroy EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La jornada intensiva en la construcción reduce la exposición al sol, lo que beneficia la salud de los trabajadores, especialmente al sistema cardiovascular y la piel. Los riesgos de golpes de calor, deshidratación y agotamiento físico son habituales en las obras durante las horas centrales del día. Los sindicatos reclaman que la jornada intensiva se aplique de forma generalizada en verano para priorizar la salud sobre la productividad. Empresarios reconocen que el calor extremo afecta al rendimiento y la seguridad, aunque hay dudas sobre la organización de las obras si se reducen las horas de tarde.

Los termómetros en casi toda España no dejan de marcar temperaturas extremas. Con este calor, el debate que resurge con fuerza cada verano es el de si se debe implantar o no la jornada intensiva para evitar poner en peligro a los trabajadores.

Una de las profesiones en las que más interés cobra este debate es el de los albañiles, quienes expuestos al sol en su jornada laboral no dejan de reclamar un horario que concentre su trabajo en la mañana.

Juan Antonio Pastor no ha podido disfrutar de él porque ya se encuentra jubilado. Pero este albañil con experiencia en las obras de Cáceres defiende sin matices esta medida: "Es positiva porque reduce la exposición al sol y eso beneficia al cuerpo", reconoció recientemente.

"Trabajar de sol a sol, con las temperaturas que tenemos ahora, no es sano para nadie", explica Pastor, quien insiste en que reducir las horas de sol beneficia al cuerpo, en especial al sistema cardiovascular y a la piel.

Un trabajo más eficiente

Los golpes de calor, la deshidratación y el agotamiento físico son riesgos habituales en obras sin sombra durante las horas centrales del día. Concentrar el esfuerzo en la mañana permite evitar esas franjas horarias más peligrosas para la salud.

España registra veranos cada vez más largos y calurosos, una tendencia que los expertos vinculan al cambio climático. Los sectores que trabajan al aire libre, como la construcción, la agricultura o la jardinería, notan con intensidad este fenómeno progresivo.

La normativa laboral española obliga a adaptar horarios y condiciones de trabajo cuando las temperaturas superan determinados umbrales de riesgo. Esa obligación ha impulsado que empresas y trabajadores negocien fórmulas como la jornada intensiva durante los meses de verano.

Los sindicatos del sector llevan tiempo reclamando que la jornada intensiva se aplique de forma generalizada durante los meses más calurosos, y no solo como excepción puntual. Consideran que la salud de los trabajadores debe primar sobre los plazos.

Desde el lado empresarial, algunas voces plantean dudas sobre la productividad y la organización de las obras si se reducen las horas disponibles por la tarde. Aun así, reconocen que el calor extremo afecta al rendimiento y la seguridad.

Pastor insiste en que trabajar temprano no solo es más soportable, sino también más eficiente. "Por la mañana rindes mejor, estás más despierto y el cuerpo no sufre tanto", asegura, convencido de que la calidad del trabajo mejora notablemente.

El testimonio de Pastor se suma al de otros compañeros de profesión que llevan años pidiendo cambios en los horarios de verano. Muchos coinciden en que la salud debe situarse por delante de cualquier otra consideración productiva o económica.

El debate sobre la jornada intensiva en la construcción no es nuevo, pero cada verano gana visibilidad conforme las olas de calor se intensifican en España. La experiencia de trabajadores como Pastor aporta una perspectiva directa desde la obra.

Mientras las temperaturas sigan batiendo récords, la reivindicación de horarios adaptados al calor parece destinada a ganar terreno. Para albañiles como Juan Antonio Pastor, reducir la exposición al sol no es solo una mejora laboral, sino cuestión de salud.