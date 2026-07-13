Enrique, camionero en España: "Ahora no necesito tomarme ni una cerveza con alcohol. Me divierte salir a dar una vuelta"

Las claves

Las claves Generado con IA Enrique, camionero en España, decidió cambiar su estilo de vida sedentario y poco saludable, que incluía fumar dos paquetes al día. Ha incorporado el ejercicio físico en su rutina diaria, aprovechando las paradas de la ruta para hacer sentadillas y estiramientos. Enrique también ha dejado de consumir alcohol y afirma que ahora disfruta de actividades sencillas como pasear y estar en contacto con la naturaleza. Destaca la importancia de cuidar el descanso, la alimentación y el movimiento para mantener el equilibrio en la vida.

En España la mayoría de las profesiones que se ejercen actualmente comparten un rasgo que perjudica a la salud. Y es que todas ellas se caracterizan por ser actividades sedentarias, en las que el ejercicio no se realiza hasta que finaliza o cuando comienza el trabajo.

Una de las que más sufre esta falta de movimiento es la de camionero, pues lo habitual es que esté sentado conduciendo unas nueve horas al día; lo cual no sólo altera el metabolismo de la persona y reduce la circulación, sino que también puede aumentar el riesgo de sufrir obesidad o diabetes.

Hay quienes ya han tomado la decisión de combatir el sedentarismo sin dejar de pasar horas en el camión, aunque tomar conciencia de cuál es el camino correcto no siempre resulta fácil, como bien sabe Enrique.

Este camionero, que ha relatado a COPE su historia, se dio cuenta de que iba por el camino erróneo porque había cosas en la vida que no le llenaban ni le satisfacían. Tampoco llevaba un estilo de vida saludable: "Fumaba dos paquetes al día".

Del ejercicio al descanso

Su rutina ha cambiado por completo desde que se dio cuenta de que no podía continuar con unos hábitos que le perjudicaban a toda costa. Ahora no sólo aprovecha las paradas que tiene que hacer en su ruta para estirar las piernas, sino que también ha empezado a hacer ejercicio.

"Qué bien van unas sentadillas, no muchas, no hace falta 20 ni 30", ha apuntado. Y es que al marcarse pequeños retos cada día le resulta más sencillo poder alcanzarlos que si comenzara con un objetivo más ambicioso.

Para él, la clave del éxito pasa por "las tres patas del taburete que es la vida": cuidar el descanso y la alimentación, además de moverse. Cumpliendo con estos tres aspectos, "tienes un buen taburete para subirte a donde quieras".

Sin embargo, si una de las patas falla, "es muy fácil que pierdas el equilibrio y vuelvas abajo". La recomendación de este camionero es que cuando uno se encuentra en esta situación solo tiene una dirección y esa es la que hay que coger.

Enrique no sólo ha tomado la decisión de hacer más ejercicio que antes. También ha optado por abandonar el alcohol por completo: "Ahora no necesito tomarme ni una cerveza con alcohol".

Entiende que no es una elección fácil debido al "alcoholismo social que existe", por el que parece que las bebidas alcohólicas siempre deben estar presentes en cualquier celebración que se haga: "¿Realmente hace falta tomar alcohol para divertirse?".

Ante esta pregunta, él ya se ha dado cuenta de que es posible divertirse sin tomar ni una gota de alcohol: "A mí me divierte salir a dar una vuelta, disfrutar del fresco de la mañana, del verde del campo, de los pájaros ahora en primavera, del color de las flores, del murmullo de un río".