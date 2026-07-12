José Manuel Felices, médico: "Para dormir bien sin aire acondicionado échate crema hidratante antes de dormir"

Las claves

Las claves Generado con IA El médico José Manuel Felices recomienda enfriar la funda de la almohada en la nevera antes de dormir para ayudar al cuerpo a relajarse y conciliar el sueño. Aplicar una crema hidratante ligera por todo el cuerpo antes de acostarse puede aportar una sensación de frescor prolongada gracias a la evaporación. Dormir en posición de estrella de mar, con brazos y piernas separados, favorece la pérdida de calor corporal durante la noche. Otros trucos sugeridos incluyen enfriar las muñecas con agua fría, usar calcetines refrigerados y humedecer ligeramente las sábanas para combatir el calor nocturno.

Las noches de verano pueden convertirse en un auténtico desafío para quienes intentan descansar sin aire acondicionado. El exceso de calor dificulta que el organismo alcance la temperatura adecuada para dormir, provocando despertares frecuentes y una sensación de descanso insuficiente al día siguiente.

El médico José Manuel Felices ha compartido en sus redes sociales varios consejos para combatir este problema de forma sencilla. Según explica, existen pequeños hábitos que ayudan al cuerpo a perder calor antes de acostarse, favoreciendo que el sueño llegue con mayor rapidez.

Uno de los trucos que recomienda consiste en enfriar la cabeza justo antes de ir a la cama. Para conseguirlo, propone introducir la funda de la almohada en la nevera durante un tiempo y colocarla de nuevo en la almohada justo antes de dormir.

El especialista asegura que este gesto envía señales al sistema nervioso para iniciar el proceso natural de descanso. Al reducir ligeramente la temperatura en esta zona del cuerpo, el organismo interpreta que ha llegado el momento de relajarse y disminuir su nivel de actividad.

Si el problema no es solo conciliar el sueño, sino mantenerse dormido durante toda la noche, Felices plantea otra alternativa. Recomienda aplicar una crema hidratante ligera sobre todo el cuerpo antes de acostarse para disfrutar de una sensación de frescor más prolongada.

Trucos para el calor

Mientras la crema se absorbe lentamente, la evaporación aporta un efecto refrescante que puede aliviar la sensación de calor. No se trata de una solución milagrosa, pero sí de una ayuda adicional para sobrellevar las noches especialmente sofocantes del verano.

El médico también aconseja adoptar una postura concreta al dormir, inspirada en el comportamiento de algunos animales. La conocida como posición de estrella de mar consiste en mantener brazos y piernas separados para aumentar la superficie de piel expuesta al aire.

De este modo, el sudor se evapora con mayor facilidad y se evita que el calor quede retenido en zonas como las axilas o las ingles. Según Felices, este sencillo principio favorece la pérdida natural de temperatura corporal mientras descansamos.

En otras publicaciones, el doctor también ha sugerido enfriar las muñecas con agua fría durante unos segundos, utilizar calcetines previamente refrigerados alrededor de los tobillos o humedecer ligeramente las sábanas para potenciar el efecto refrescante durante la noche.

Estos consejos cobran especial importancia porque el calor intensifica un problema ya muy extendido. La Sociedad Española de Neurología recuerda que entre un 20% y un 48% de los adultos presenta dificultades para dormir en algún momento, una situación que puede afectar a la memoria, la concentración y la salud cardiovascular.