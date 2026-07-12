Callie Harris, veterinaria: “Un perro activo puede hacer que la vida familiar sea más saludable”

Las claves

Las claves Generado con IA Un perro activo puede motivar a toda la familia a moverse más, reducir el tiempo de pantallas y fomentar rutinas saludables. Estudios muestran que los niños con perro realizan más actividad física y que los dueños en general cumplen mejor las recomendaciones de ejercicio. La convivencia con perros puede aportar beneficios emocionales, sociales y cognitivos en los niños si se acompaña de educación y responsabilidades adecuadas. Es fundamental elegir un perro que se adapte al estilo de vida familiar y estar preparados para las demandas de ejercicio, cuidado y espacio que implica.

Un perro activo puede parecer una fuente de caos doméstico: más paseos, más energía, más barro, más juguetes por el suelo y más organización. Pero la veterinaria Callie Harris propone mirarlo desde otro lugar: también puede ser un motor de salud familiar.

La idea la explicó Harris, veterinaria de Atlanta y responsable de comunicación veterinaria en Purina, en una entrevista con Parents. Su mensaje fue directo: un perro activo puede ayudar a sacar a la familia del sofá, reducir pantallas y crear una rutina más saludable.

Harris defendió que las familias deben ser honestas sobre su estilo de vida, pero que un perro con energía puede funcionar como motivador para moverse más y pasar más tiempo fuera de casa.

Este matiz es importante. No se trata de decir que cualquier perro sea bueno para cualquier familia, ni que adoptar un animal activo resuelva por sí solo el sedentarismo. La clave está en que el perro encaje con la vida real de la casa.

La ciencia sí respalda parte de este argumento. Un estudio publicado en Scientific Reports encontró que los dueños de perros tenían más actividad recreativa y muchas más probabilidades de cumplir las recomendaciones de actividad física que las personas sin perro.

La razón es sencilla. Una persona puede aplazar el gimnasio o dejar una caminata para mañana, pero un perro necesita salir, oler, hacer sus necesidades, jugar, explorar y gastar energía. Esa obligación suave puede convertirse en una rutina de movimiento para toda la familia.

En niños, el efecto también aparece en varios estudios. Una investigación liderada por Hayley Christian, con 1.336 niños de 2 a 5 años, encontró que los preescolares con perro realizaban ocho sesiones más de actividad física no estructurada por semana que los niños sin perro.

Conviene adaptar al tipo de perro

Ese dato cambia la forma de mirar el paseo. No es solo una tarea que alguien tiene que cumplir, sino una oportunidad para que los niños salgan, caminen, jueguen, participen en el cuidado del animal y aprendan a integrar movimiento en la vida diaria.

Harris también conecta el perro activo con una preocupación muy actual: el exceso de pantallas. En hogares donde cuesta romper la inercia del sofá, un animal que pide paseo, juego o entrenamiento puede funcionar como una excusa concreta para interrumpir el tiempo sedentario.

El beneficio no es únicamente físico. Salir con un perro puede abrir conversaciones con vecinos, otras familias o personas del barrio. Harris lo describe como una especie de puente social: pasear al perro con un hijo puede facilitar encuentros que quizá no ocurrirían de otra manera.

Ese componente social importa porque la salud familiar no depende solo de pasos diarios. También cuentan la conexión con el entorno, la sensación de comunidad, las rutinas compartidas y la posibilidad de que niños y adultos hagan algo juntos fuera de casa.

La convivencia con perros también se ha estudiado desde el desarrollo infantil. Una revisión publicada en International Journal of Environmental Research and Public Health concluyó que la relación con animales de compañía puede asociarse con beneficios emocionales, sociales, cognitivos y conductuales en niños y adolescentes, aunque la evidencia no siempre es uniforme.

Ese matiz evita exageraciones. Un perro no enseña empatía por arte de magia. Lo hace cuando los adultos acompañan el proceso: explicar cómo tocarlo, respetar su descanso, repartir responsabilidades y enseñar que el animal no es un juguete, sino un ser vivo con necesidades.

La parte práctica es clave. Un perro activo exige paseos, juego, estimulación mental, educación, socialización, alimentación adecuada, revisiones veterinarias y una casa preparada para evitar accidentes. Si la familia no tiene tiempo o energía, el resultado puede ser frustrante para todos.

Por eso el experto insiste en investigar antes de tomar una decisión. Recomienda valorar la raza, el tamaño, el temperamento, las necesidades de ejercicio, la nutrición, el entrenamiento y la relación con el veterinario antes de incorporar un perro activo al hogar.

La advertencia vale especialmente para familias primerizas. Un cachorro o un perro joven con mucha energía puede morder objetos, saltar, tirar de la correa, necesitar educación constante y demandar más actividad de la que una familia sedentaria imagina al principio.

Harris pone un ejemplo muy claro con los perros grandes. A mayor tamaño, mayores responsabilidades: más fuerza, más espacio, más gasto y más dificultad si un día el animal enferma, envejece o hay que levantarlo físicamente durante una emergencia.

Ese punto suele olvidarse cuando se piensa solo en la etapa bonita del cachorro. Un perro familiar no se elige para unos meses, sino para años. La energía que hoy parece divertida puede convertirse en un problema si nadie puede sostenerla con paseos, educación y atención.

La veterinaria también defiende preparar la casa. Igual que se adapta un hogar para un bebé que empieza a gatear, con un perro activo conviene guardar objetos frágiles, retirar peligros, crear rutinas y ofrecer espacios seguros, incluido el entrenamiento con transportín si se usa correctamente.

El ejercicio, además, no tiene que ser siempre correr o hacer grandes caminatas. Por eso menciona juegos, laberintos, puzzles y circuitos sencillos que permiten subir la actividad del perro y estimularlo mentalmente sin convertir la casa en una competición deportiva.

Ese enfoque encaja con la recomendación veterinaria general. La American Veterinary Medical Association recuerda que caminar ayuda a preservar el tono muscular y el movimiento articular del animal, siempre adaptando el ejercicio a edad, salud y condición física.

La clave está en adaptar. Un labrador joven, un mestizo pequeño, un perro sénior, un braquicéfalo o un animal con sobrepeso no necesitan el mismo tipo de movimiento. Un perro activo no significa un perro agotado; significa un perro con actividad suficiente y segura.

También hay que tener cuidado con el calor. En verano, el paseo saludable puede convertirse en un riesgo si se hace en horas centrales, sobre asfalto caliente o con razas de hocico corto. La vida activa debe ajustarse al clima y no al revés.