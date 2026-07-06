Los veterinarios están de acuerdo: perros y gatos empiezan a perder capacidades antes de parecer ancianos

Las claves

Las claves Generado con IA Perros y gatos pueden empezar a perder capacidades físicas y cognitivas antes de mostrar signos evidentes de vejez. El envejecimiento en mascotas no depende solo de la edad, sino de factores como tamaño, raza y salud individual. Cambios sutiles como dormir más, jugar menos o evitar escaleras pueden indicar deterioro en perros y gatos mayores. La actividad adaptada y las revisiones veterinarias tempranas ayudan a prevenir y detectar problemas asociados al envejecimiento.

Perros y gatos no se hacen mayores de un día para otro. Mucho antes de que aparezcan las canas, la mirada apagada o la torpeza evidente, el cuerpo puede estar enviando señales pequeñas, fáciles de confundir con manías.

La medicina veterinaria insiste cada vez más en esa idea: la vejez no empieza cuando el animal parece viejo, sino cuando aumenta su riesgo de perder capacidad muscular, sensorial, cognitiva o metabólica, incluso manteniendo una apariencia aparentemente normal.

Las guías sénior de la American Animal Hospital Association recuerdan que el envejecimiento no sigue una fecha fija. En perros, depende del tamaño, la raza, la salud y la esperanza de vida individual, no solo del número de cumpleaños.

En gatos, las guías AAHA/AAFP ayudan a ordenar el calendario. Consideran “adulto maduro” al animal entre los 7 y los 10 años, y “sénior” a partir de los 10, aunque siempre como referencia flexible.

El problema es que las primeras pérdidas casi nunca llegan como una alarma. A veces son cambios discretos: duerme más, juega menos, salta peor, evita escaleras, se levanta con lentitud o empieza a beber y comer de otra manera.

Deterioro a partir de los 8 años

También puede cambiar la relación con la familia. Algunos perros buscan menos contacto, se desorientan en casa o alteran sus horarios de sueño. En gatos, puede aparecer más vocalización nocturna, menor acicalado o una retirada social que pasa inadvertida.

La parte cognitiva es una de las más delicadas. La AAHA recoge que entre el 14% y el 22,5% de los perros mayores de 8 años puede sufrir deterioro cognitivo asociado a la edad, a menudo sin diagnóstico temprano.

El Dog Aging Project añadió una cifra difícil de ignorar. En una muestra de 15.019 perros, las probabilidades de disfunción cognitiva aumentaban un 52% por cada año adicional, y eran mucho mayores en animales inactivos.

Eso no significa que el paseo cure la vejez, pero sí refuerza una idea práctica: mantener actividad adaptada, juego, olfato, rutinas y estímulos puede formar parte del cuidado preventivo, siempre ajustado al dolor y al estado físico.

La movilidad es otro terreno lleno de trampas. Un gato con artrosis no siempre cojea; quizá simplemente deja de subir al sofá, calcula peor los saltos o abandona juegos que antes repetía a diario sin esfuerzo.

En perros ocurre algo parecido. Estudios sobre artrosis muestran que muchos propietarios recuerdan señales sutiles e intermitentes antes del diagnóstico, pero las interpretan como “cosas de la edad” y retrasan la consulta hasta que el dolor es evidente.

La pérdida muscular complica aún más la lectura. Un animal puede pesar casi lo mismo y, aun así, tener menos músculo, más grasa y menos reserva física para recuperarse de una enfermedad, una cirugía o una caída.

Por eso veterinarios recomiendan mirar lo cotidiano con otros ojos. No se trata de vivir con miedo, sino de consultar cambios tempranos, revisar dientes, riñón, tiroides, dolor y conducta, y adaptar la casa antes de que perder capacidades parezca inevitable.