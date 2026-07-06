José Luis, el físico treintañero que entiende el deseo de Musk con Marte: "Expandirnos por el sistema solar es interesante"

Imagen de archivo del físico y divulgador José Luis Crespo, conocido en redes como 'Quantum Fracture'. Fandom

Las claves

Las claves Generado con IA El físico José Luis respalda la idea de Elon Musk de expandir la humanidad a Marte como una forma de reducir riesgos existenciales. Entre los peligros que motivan esta expansión destacan los rayos gamma y el impacto de asteroides, amenazas de baja probabilidad pero alto impacto para la Tierra. Marte es un entorno extremadamente hostil, con atmósfera fina y temperaturas extremas, lo que dificulta su habitabilidad a corto plazo. Aunque colonizar Marte no es una solución inmediata, explorar el planeta es valioso científicamente y podría ser clave para el futuro humano en el sistema solar.

Elon Musk lleva años repitiendo la misma idea que, en boca de cualquier otra persona, sonaría a charlatanería o ciencia ficción, pero para él es casi como una póliza de seguro: la humanidad debería convertirse en una especie multiplanetaria, empezando por Marte.

Musk no solo quiere poder visitar Marte, nuestro planeta vecino más cercano, sino levantar allí una ciudad capaz de sobrevivir si la Tierra sufriese una catástrofe global.

De hecho, SpaceX resume este objetivo como la construcción de una "casa permanente" en el planeta rojo, con nuevas industrias de energía, minería, producción de combustible, construcción, comunicación y transporte.

Hoy en día, Musk es de los pocos con recursos para iniciar este proyecto, y algunos físicos, como José Luis, entienden perfectamente las preocupaciones del multimillonario.

La humanidad necesita expandirse

Recientemente, el físico y divulgador José Luis habló precisamente sobre este tema en su canal de YouTube. Como él mismo comenta, aunque no compra este entusiasmo marciano sin matices, tampoco lo despacha como una extravagancia.

"Entiendo las preocupaciones de Elon Musk. Necesitamos otro planeta, necesitamos que la humanidad esté en otro planeta por si algo le pasa a este", asegura.

Esta idea no es mero romanticismo espacial, sino una realidad incómoda y cada vez más evidente: la Tierra es nuestro único hogar, pero no está blindada ante cualquier circunstancia.

Entre los escenarios extremos que menciona José Luis encontramos uno muy concreto, como el hecho de sufrir daños por rayos gamma capaces de alterar la atmósfera terrestre.

Recordemos, en este caso, que los estallidos de rayos gamma son las explosiones electromagnéticas más brillantes del universo y pueden originarse en el colapso de estrellas muy masivas o en la fusión de estrellas de neutrones.

La NASA ha explicado que, si se produjese uno de estos estallidos suficientemente cerca de nuestro planeta, podría llegar a destruir parte de la capa de ozono y dejar la superficie expuesta a más radiación ultravioleta solar, dando lugar a consecuencias graves para la vida.

Pero este no es el único riesgo. Aunque el físico no lo menciona en su Short, existen muchas otras posibilidades con baja probabilidad pero alto impacto. Un ejemplo serían los asteroides cercanos a la Tierra.

En este caso, la NASA recuerda que el asteroide 2024 YR4 llegó a alcanzar en febrero de 2025 una probabilidad de impacto superior al 3% para diciembre de 2032, antes de que nuevas observaciones redujeran el riesgo por debajo del 1% y lo descartasen como amenaza para la Tierra.

Sin embargo, este episodio sirvió de aprendizaje: un impacto de este tipo es altamente improbable, pero sus consecuencias, si se diese el caso, serían catastróficas.

Por ello, José Luis explica que entiende la intuición de Musk al buscar diversificar el hábitat de la humanidad reduciendo ciertos riesgos existenciales: "Creo que expandirnos por el sistema solar es interesante de todos modos", comentando que los seres humanos tenemos "esa cosa un poco expansionista, que nos gusta explorar, nos gusta ir a otros sitios, estar allí, aunque sea un lugar terrible".

Y de hecho, Marte lo es, es un lugar hostil, aunque la imagen popular del planeta rojo nos suene a una especie de "segunda Tierra en obras". La realidad es que Marte posee una atmósfera muy fina compuesta por dióxido de carbono, nitrógeno y argón.

Se trata de una atmósfera que apenas protege frente a meteoritos, asteroides o cometas, permitiendo a su vez que el calor escape con facilidad. Las temperaturas de Marte oscilan entre los 20ºC y los -153ºC.

Además, poseer agua tampoco resolvería estos problemas. Marte tuvo un pasado más húmedo, poseyendo valles fluviales, deltas y antiguos lechos de lago.

Y hoy en día conserva agua en forma de hielo bajo su superficie y en regiones polares; sin embargo, su delicada atmósfera no contribuye a que el agua permanezca en estado líquido demasiado tiempo en su superficie.

Por el momento, Marte no sería un refugio cómodo ni una salida rápida a potenciales problemas climáticos, ecológicos o sociales de la Tierra.

Explorar el planeta rojo puede sernos útil y científicamente valioso, y probablemente la expansión de la humanidad por el sistema solar sea una realidad a largo plazo, pero hoy por hoy aún no es factible.