El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera por justificar el odio y la represión con teorías pseudocientíficas. Antonio Vallejo-Nájera utilizó la psiquiatría para legitimar la persecución política durante el franquismo, defendiendo teorías eugenésicas y excluyentes. La decisión se fundamenta en la incompatibilidad de las ideas de Vallejo-Nájera con los valores democráticos y los principios de la salud mental actual, basados en derechos humanos y respeto a la dignidad. La revocación de la condecoración supone un acto de memoria, justicia y reparación hacia las víctimas de prácticas sanitarias represivas.

El Gobierno retirará la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera por "disfrazar" sus teorías psiquiátricas de ciencia "para justificar el odio, la represión y la desigualdad".

Lo ha anunciado este viernes en un mensaje en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que informa de que el Consejo de Ministros tomará esta decisión en su próxima reunión.

"Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", ha escrito Sánchez en la red social.

Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad.



Por eso, en el próximo Consejo de Ministros, tramitaremos la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera. pic.twitter.com/d3Xtz1phbr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 3, 2026

Antonio Vallejo-Nájera (1889-1960) fue un psiquiatra vinculado al franquismo y sus teorías eugenésicas muy controvertidas. La Gran Orden Civil de Sanidad se concede como honor, distinción y reconocimiento públicos para premiar méritos, conductas, actividades o servicios relevantes o excepcionales en el ámbito de la sanidad.

Se trata de la máxima condecoración civil española en este ámbito y puede recaer en personas, organismos e instituciones por su aportación a la mejora de la atención sanitaria, la salud pública o la investigación sanitaria.

El Ministerio de Sanidad ha defendido la decisión del Gobierno de retirar la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, "por su papel en la represión franquista" y sus "teorías eugenésicas y pseudocientíficas".

Quién fue Vallejo-Nájera

Vallejo Nájera fue "un psiquiatra militar vinculado al fascismo y a la dictadura franquista" que "utilizó la Psiquiatría para justificar la persecución política", ha indicado la ministra de Sanidad, Mónica García, a través de la red social.

"El ejercicio de la práctica clínica y la defensa de la salud pública deben estar siempre al servicio de las personas, de su dignidad y de sus derechos, nunca en su contra", ha agregado la ministra.

Este psiquiatra militar defendió las citadas teorías en relación con "quienes pensaban diferente", a los que tildaba de "personas inferiores o enfermas", ha continuado García, que ha asegurado que "sus planteamientos sirvieron de base ideológica para algunos de los crímenes más graves del franquismo, como la sustracción sistemática de miles de niños y niñas de familias republicanas para su reeducación política y moral".

En este sentido, Sanidad ha explicado que "utilizó la Medicina y la Psiquiatría para justificar políticas de persecución, represión y control social", así como "elaboró y difundió supuestas categorías diagnósticas que atribuían patología mental a personas y colectivos en función de su ideología, adscripción política o características sociales".

El objetivo de estas exposiciones "carentes de base científica" era el de "dotar de apariencia médica y científica a prácticas de estigmatización, deshumanización y desposesión de derechos, reforzando mecanismos de control social", ha continuado, para añadir que también llevó a cabo el "sometimiento a procesos de reeducación" y "la justificación de políticas orientadas a una supuesta regeneración social".

Ello representa "una grave quiebra de los principios éticos y deontológicos que deben regir toda práctica sanitaria", ha aseverado.

Todo ello, han asegurado desde Sanidad, son actuaciones que "contradicen frontalmente la misión que simboliza la Orden Civil de Sanidad", y es que estas "resultan incompatibles con los principios que hoy sustentan la atención psiquiátrica y psicológica en España".

"Frente a una concepción biologicista, estigmatizadora y excluyente, el actual modelo de Salud Mental se fundamenta en los Derechos Humanos, la autonomía de las personas, la inclusión y el respeto a la diversidad", ha enfatizado.

"La revocación de la Gran Cruz de Sanidad concedida a Vallejo-Nájera constituye un acto de memoria, justicia y reparación", ha resumido, al tiempo que considera que "supone, además, un reconocimiento a las víctimas de prácticas que nunca debieron encontrar amparo en el ámbito sanitario".

La medida se adopta en coherencia con los principios democráticos, los valores del Sistema Nacional de Salud (SNS), la Ley de Memoria Democrática y los compromisos internacionales adquiridos.

En la misma línea se ha mostrado García, quien ha insistido en que "la práctica clínica tiene un principio que es muy claro: primum, non nocere", que ha traducido como "primero, no hacer daño".

"Hoy, la Salud Mental se basa en lo contrario de lo que él defendía", ha esgrimido, destacando entre sus principios a "los Derechos Humanos, la evidencia científica, la autonomía de las personas y, sobre todo, el respeto a su dignidad".