Los veterinarios están de acuerdo: el apego de los gatos está determinado por cómo entornas los ojos al mirarlo

Las claves

Las claves Generado con IA Entornar los ojos y parpadear despacio hacia un gato reduce su nivel de alerta y favorece una respuesta más cercana y receptiva. Un estudio publicado en Scientific Reports demuestra que el parpadeo lento entre humanos y gatos actúa como una señal de confianza y comunicación positiva. Los gatos interpretan una mirada fija como una amenaza, mientras que un gesto suave con los párpados relajados transmite calma y ausencia de peligro. El parpadeo lento no convierte a un gato en cariñoso automáticamente, pero ayuda a crear un entorno seguro que fomenta el apego y la confianza.

Los gatos no leen palabras, pero sí miradas. Y, según la ciencia, una forma tan simple como entornar los ojos y parpadear despaciopuede cambiar la relación con ellos: reduce la percepción de amenaza y favorece una respuesta más cercana del animal.

Un estudio, publicado en Scientific Reports, analizó precisamente ese intercambio de miradas entre humanos y gatos. La investigación observó que, cuando una persona entrecerraba los ojos y realizaba parpadeos lentos hacia un gato, el animal tendía a responder de manera más receptiva y a acercarse con mayor disposición.

Una mirada fija puede interpretarse como presión o desafío, mientras que un gesto suave, con los párpados relajados, rebaja el nivel de alerta. Ese matiz visual actúa como una señal de calma en un lenguaje corporal que los gatos usan de forma constante.

La clave está en que el gato no entiende el mundo como lo hacemos nosotros, sino a través de pistas sociales muy precisas. Entre ellas, los ojos ocupan un lugar central: un contacto visual intenso puede resultar invasivo, pero un parpadeo lento comunica ausencia de amenaza.

Una señal de confianza

Por eso, cuando un humano replica ese gesto, el animal no solo percibe una cara menos tensa. También interpreta que la interacción no exige defensa, algo que facilita un vínculo más tranquilo y, en muchos casos, más afectivo.

La citada investigación se centró en una secuencia de parpadeo lento, compuesta por medio cierre de ojos y un cierre breve y prolongado. Los autores concluyeron que este comportamiento funciona como una forma de comunicación emocional positiva entre gatos y humanos.

Además, los resultados sugieren que el gesto no es un simple detalle de simpatía. En el contexto adecuado, puede influir en la conducta del gato y aumentar la probabilidad de que responda de manera amistosa, incluso con animales que no conocen bien a la persona.

La recomendación es sencilla: mirar al gato sin fijar la vista, entornar ligeramente los ojos y cerrar los párpados despacio, sin invadirlo ni acercarse bruscamente. Si el animal responde con otro parpadeo lento, se está produciendo una pequeña conversación social de confianza.

Conviene, eso sí, distinguir este gesto de posibles problemas oculares. Si el gato parpadea de forma rápida, mantiene los ojos entrecerrados durante mucho tiempo o se frota con insistencia, puede tratarse de irritación, dolor o una afección que requiere atención veterinaria.

Detrás de un gesto casi imperceptible hay una idea poderosa: en el mundo felino, bajar la guardia es una forma de acercamiento. El parpadeo lento no convierte por sí solo a un gato en un animal “cariñoso”, pero sí ayuda a construir un entorno en el que se siente seguro.

En esa seguridad está la clave del apego. No se trata de forzar el contacto, sino de aprender a mirar como mira un gato: con suavidad, sin amenaza y con tiempo. Ahí, en ese pequeño parpadeo, empieza muchas veces la confianza.