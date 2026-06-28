Sílvia Severino, psicóloga: "Los nacidos entre 1961 y 1996 que quieran alcanzar el éxito deben establecer prioridades"

Las claves

Las claves Generado con IA La psicóloga Silvia Severino recomienda a los nacidos entre 1961 y 1996 establecer prioridades claras para alcanzar el éxito. Severino aconseja no intentar impresionar a los demás y rodearse de entornos que celebren los logros personales. Aceptar la incomodidad y los retos es clave para el aprendizaje y el crecimiento sostenido, según la experta. La psicóloga destaca la importancia de transformar la manera en que nos relacionamos y de gestionar la energía emocional hacia la confianza y el crecimiento.

Afrontar la etapa que va desde los 30 hasta los 65 años no siempre resulta sencillo, ya que se debe hacer frente a diversas situaciones para las que normalmente uno no está preparado. Por ello los especialistas recomiendan una serie de claves para afrontarlas de la mejor manera.

La psicóloga Silvia Severino sintetiza, en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, estas claves en seis. En la primera de ellas advierte que no es necesario arruinarse intentando impresionar a la gente; hacerlo puede tener consecuencias que no son deseables.

La segunda reflexión pone el foco en las relaciones cercanas. La psicóloga sostiene que un entorno saludable debería celebrar los avances individuales. Cuando predominan la rivalidad o la envidia, añade, pueden aparecer tensiones que dificultan el crecimiento personal sostenido.

Otro de los puntos destacados aborda la incomodidad. Para Severino, evitar sistemáticamente situaciones exigentes limita oportunidades de aprendizaje. En cambio, aceptar desafíos y atravesar momentos complejos puede convertirse en una vía eficaz hacia metas relevantes y logros más duraderos.

Transformar cómo nos relacionamos

La cuarta recomendación gira alrededor de los vínculos personales. En lugar de intentar transformar a otras personas, la experta propone modificar la manera de relacionarse con ellas. Ese cambio, señala, permite gestionar mejor conflictos recurrentes y proteger límites saludables.

Entre las ideas expuestas también aparece una referencia directa al éxito. La autora considera que los nacidos entre 1961 y 1996 que quieran alcanzar el éxito deben establecer prioridades. Sin una jerarquía definida de tareas y esfuerzos, resulta más difícil avanzar de forma constante y coherente.

El último consejo recogido en el vídeo se centra en la gestión de la energía emocional. Severino anima a no dedicar recursos mentales al miedo y apuesta por orientar la atención hacia la confianza, la creatividad y el crecimiento.

Aunque las afirmaciones tienen un tono divulgativo, conectan con cuestiones ampliamente estudiadas por la psicología. La influencia del entorno social, la tolerancia a la frustración o la capacidad para fijar objetivos forman parte de numerosas investigaciones que se están realizando a día de hoy sobre el bienestar.

En un momento en que las generaciones adultas enfrentan presiones económicas, laborales y sociales, estas recomendaciones funcionan como toda una guía orientativa, aunque los especialistas recuerdan que no existen fórmulas universales para llegar a alcanzar el éxito.

Aplicar estos sabios consejos requiere una práctica constante y mucha paciencia con uno mismo. Desaprender antiguos patrones de comportamiento tóxico es un desafío mayúsculo, pero resulta algo indispensable para transformar nuestra existencia en una experiencia genuina y sumamente enriquecedora.

Por ello Severino ofrece un buen recordatorio sobre lo que realmente se debe hacer: centrar nuestra energía en las propias metas, aceptar la incomodidad y evitar ciertas comparaciones inútiles constituye hoy el mejor tratamiento posible para sanar nuestro espíritu.