Las claves del terremoto de Venezuela: doblete sísmico, 10 km de profundidad y potencia liberada tras más de 100 años

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan a víctimas en una edificación colapsada en Caracas (Venezuela). Ronald Peña R. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro de Venezuela, dejando al menos 164 muertos y más de 971 heridos. El fenómeno, conocido como doblete sísmico, ocurrió con solo 39 segundos de diferencia entre ambos sismos, lo que aumentó su capacidad destructiva. Ambos terremotos se produjeron a una profundidad superficial de unos 10-13 kilómetros, intensificando su impacto en la superficie. No se registraba un terremoto de semejante magnitud en la zona desde hace más de 100 años, lo que favoreció la acumulación de energía en la falla.

Al menos 164 personas han fallecido y más de 971 han resultado heridas como consecuencia de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido el centro de Venezuela este jueves.

A este fenómeno geológico —que también se ha sentido en Colombia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés)— se le conoce como doble sísmico. Pese a que no suele ser frecuente, su capacidad de destrucción es elevada.

Y es que se trata de dos terremotos de una importancia considerable que se producen en el mismo lugar y con muy poco tiempo de diferencia entre uno y otro. En este caso, los dos movimientos se han registrado como uno solo, pues han estado separados por apenas 39 segundos.

Además, el segundo no se considera una réplica del primero porque lo habitual es que la intensidad sea menor, pero no ha sido así; de hecho, en un doblete sísmico los dos movimientos tienen una magnitud parecida.

Los dobletes sísmicos tienden a ser más destructivos porque mientras que el primer movimiento debilita las infraestructuras de la región afectada, el segundo impacta sobre zonas que ya son vulnerables.

Según los datos del USGS, el terremoto se registró a una profundidad de 13,2 kilómetros, producto del deslizamiento transformante de la falla que delimita la placa del Caribe con la de Sudamérica. Por ello se ha clasificado como un sismo superficial.

La escasa profundidad augura una importante repercusión sobre la superficie. A solo 10 km de profundidad, las ondas sísmicas tienen un trayecto más corto hasta la superficie, por lo que llegan con casi toda su fuerza e impacto original.

Cuando ocurren a una gran profundidad —de 100 a 300 km, por ejemplo—, las ondas tienen que atravesar capas y capas de roca, lo que hace que pierdan energía por fricción y dispersión antes de tocar la superficie.

A ello se le suma que se trata de una zona en la que no se producía un fenómeno de esta magnitud desde hacía más de 100 años, por lo que la falla llevaba más de un siglo acumulando la energía liberada este jueves.

Estas zonas suelen estar revisadas por los sismólogos porque la cuestión ya no es si habrá o no un gran terremoto, sino cuándo la roca no podrá soportar más la tensión.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.