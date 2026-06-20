Carlos Gutiérrez, veterinario: "Si tu gato emite un maullido parecido a un ronroneo quieren decir 'gracias por la comida'"

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos pueden expresar gratitud a sus dueños mediante sonidos sutiles como el trino, que ocurre a menudo al recibir comida. El trino es un sonido breve entre el ronroneo y el maullido, y suele aparecer en momentos agradables para el animal. Algunos gatos llevan juguetes u objetos a la cama de sus dueños como una forma de compartir lo que consideran valioso. Reconocer estas conductas discretas ayuda a entender mejor la relación y el afecto que los gatos sienten por quienes los cuidan.

Quienes conviven con gatos saben que estos animales se comunican de formas muy distintas según la situación. Aunque a menudo se les considera reservados, algunos de sus comportamientos cotidianos pueden esconder mensajes que pasan desapercibidos para la mayoría de propietarios.

El veterinario Carlos Gutiérrez explica que los gatos son capaces de expresar gratitud mediante pequeños gestos y sonidos. No se trata de conductas llamativas ni fáciles de interpretar, sino de señales sutiles que forman parte de la convivencia diaria con los humanos.

Entre ellas destaca un sonido muy particular conocido como trino o gorjeo. Según el especialista, se encuentra a medio camino entre un ronroneo algo más intenso y un maullido breve. Se caracteriza por durar apenas unos instantes y aparecer en momentos especialmente agradables para el animal.

Una de las situaciones donde este sonido suele escucharse con más frecuencia es durante la comida. Cuando el propietario coloca en el plato un alimento especialmente apetecible, algunos gatos observan atentamente y emiten ese pequeño trino antes de empezar a comer.

Para Gutiérrez, este comportamiento no debe confundirse con una petición de alimento. El experto sostiene que, en muchos casos, el gato ya tiene delante aquello que desea, por lo que el sonido actuaría como una forma de mostrar satisfacción por recibir algo que le resulta valioso.

Emociones complejas

El veterinario señala que los felinos no pueden expresar verbalmente emociones complejas como el agradecimiento. Sin embargo, a través de determinadas conductas cotidianas demuestran que valoran los cuidados, la atención y los recursos que encuentran en su entorno doméstico.

Otra de las manifestaciones que menciona está relacionada con el intercambio de objetos. Algunos gatos, después de capturar una presa o incluso un juguete especialmente apreciado, deciden llevarlo hasta los lugares donde descansan sus propietarios.

Las camas suelen ser uno de los destinos favoritos para estos "regalos". El experto recuerda que las zonas de descanso tienen una enorme importancia para los gatos, por lo que interpretan que también son espacios especialmente valiosos para las personas con las que conviven.

Cuando depositan allí un objeto que consideran importante, estarían compartiendo parte de su riqueza. Desde la perspectiva felina, se trata de una manera de corresponder a los cuidados recibidos y de ofrecer algo que consideran útil o valioso.

Aunque estas interpretaciones parten de la observación del comportamiento animal, Gutiérrez insiste en que muchos de los mensajes de los gatos se expresan mediante acciones discretas. Aprender a reconocerlas permite comprender mejor cómo se relacionan con quienes forman parte de su vida diaria.