España marca las normas frente a Turquía: "El trasplante capilar no es solo el día de la operación, es un proceso largo"

Las claves

Las claves Generado con IA El trasplante capilar es un proceso largo que requiere preparación, seguimiento y mantenimiento, no solo la intervención quirúrgica. Turquía ha sido líder en trasplantes capilares por su bajo coste, pero surgen dudas sobre el seguimiento y la atención posterior fuera del país. Realizarse el trasplante en España ofrece mayor seguridad, cercanía y la posibilidad de un seguimiento médico continuado. Los expertos advierten de los riesgos asociados a la falta de seguimiento, infecciones y desconocimiento del equipo que realizó el procedimiento.

Hace apenas unos años, hablar de un trasplante capilar era casi un tema tabú.

Hoy, en cambio, se ha convertido en una conversación habitual, tanto en hombres como mujeres, que buscan ganar confianza frente al espejo.

El interés por estos tratamientos no deja de crecer y, con él, también aumentan las dudas sobre dónde realizar una intervención que puede marcar un antes y un después en la vida.

Durante mucho tiempo, Turquía ha sido la opción más conocida para quienes buscaban un injerto rápido y asequible económicamente.

Y es que su combinación de precios competitivos y una amplia oferta de clínicas ha atraído a miles de pacientes de todo el mundo.

Según explica Miriam Represas, directora clínica y fundadora de Neocapilar a EL ESPAÑOL, "Turquía ha sido la reina de estas operaciones, ha crecido mucho por precio y volumen de procedimientos, posicionándose internacionalmente".

Sin embargo, el foco está empezando a cambiar. Más allá del coste inicial, cada vez más personas se preguntan qué ocurre después de la operación, porque un trasplante capilar no termina cuando el paciente abandona el quirófano.

Tricólogo que hace que el hombre mejore el procedimiento de crecimiento del cabello. iStock

Y es que aunque "es cierto que a nivel mundial está posicionado como el número uno en trasplantes capilares, es importante destacar que cada vez más pacientes están entendiendo que un trasplante capilar no es sólo el día de la intervención y que esto es un proceso muy largo", aclara la experta.

Muchos olvidan que se trata de "un proceso médico que comienza mucho antes, con la preparación previa al injerto capilar, que continúa durante meses, e incluso años, con el mantenimiento y que, por lo tanto, hacerlo en Turquía no es la mejor opción por cercanía".

Poder acudir a revisiones presenciales, resolver dudas con el mismo equipo médico y contar con un seguimiento continuado aporta tranquilidad en un proceso que requiere paciencia.

De ahí que "el valor de hacerlo en España sea la seguridad y la cercanía. El paciente sabe dónde está la clínica y quién le atiende", señala Represas.

Y es que, aunque muchas personas centran su atención en el precio, el verdadero éxito de un injerto capilar es el trabajo a largo plazo.

Los resultados no son inmediatos y requieren tiempo, controles médicos y una supervisión constante para garantizar que todo evoluciona correctamente.

De hecho, la evolución completa del cabello puede extenderse durante meses. "Además, el resultado final tarda hasta dos años y puede haber complicaciones difíciles de valorar sin conocer el procedimiento", aclara la especialista.

Y es que es según detalla Miriam, es habitual "ver pacientes operados en Turquía que piden recetas o ayuda en España por complicaciones".

Un proceso largo que poca gente conoce. iStock

Sin embargo, "les explico que no es una cuestión económica, sino de responsabilidad sanitaria, que deben ser atendidos por el equipo que realizó el tratamiento, ya que son quienes conocen su caso. Por eso es importante dejar claro quién asume el seguimiento y la atención posterior".

Pues, "en muchos casos no traen informe médico ni se conoce el procedimiento, lo que dificulta la ayuda y a veces incluso la complica. Ya que si luego aparecen complicaciones tras haber ido a Turquía, las reclamaciones y responsabilidades acaban dirigiéndose a mí por haber metido mano en su proceso", asegura Represas.

La búsqueda de resultados rápidos o de ofertas muy atractivas puede llevar a pasar por alto aspectos fundamentales relacionados con la salud.

Según Represas, "el riesgo es la falta de seguridad médica: infecciones, ausencia de seguimiento o no saber quién ha realizado realmente el procedimiento".

Por eso, los expertos recomiendan mirar más allá de las cifras y valorar la experiencia médica, la transparencia y la confianza que transmite cada clínica.

Al fin y al cabo, se trata de una decisión que va mucho más allá de la estética.

"No siempre lo barato es peor, ni lo caro es mejor, pero es clave informarse bien, ver instalaciones, conocer el equipo médico y pedir transparencia", concluye la experta, recordando que cuando se trata de salud y bienestar, la tranquilidad no tiene precio.