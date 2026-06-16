Adrián Chico, psicólogo: "Está de moda salir con alguien poco atractivo, pero que te genera seguridad. Es muy interesante"

Montaje con un vídeo de TikTok del psicólogo Adrián Chico hablando sobre relaciones de pareja. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA El 'shrekking' es una tendencia en citas que consiste en buscar parejas menos atractivas físicamente para sentir mayor seguridad en la relación. El psicólogo Adrián Chico explica que esta práctica puede estar motivada por el miedo al rechazo y la percepción subjetiva de menor riesgo sentimental. Expertos advierten que priorizar la seguridad por encima de la atracción puede derivar en relaciones estables pero con escasa pasión y conexión emocional. La psicóloga Lola Correa critica la creencia de que el atractivo físico determina el comportamiento en pareja, considerándola un estereotipo sin base real.

Las tendencias en las aplicaciones de citas cambian constantemente, pero algunas llaman la atención por las razones psicológicas que esconden. Es el caso del llamado shrekking, una práctica que ha ganado popularidad durante los últimos meses y que ha abierto un intenso debate.

Este fenómeno consiste en buscar de forma deliberada a personas consideradas menos atractivas físicamente con la idea de que ofrecerán una relación más estable y con menos riesgo de sufrir una decepción sentimental. La premisa parece sencilla, aunque los especialistas advierten de sus posibles consecuencias.

El psicólogo Adrián Chico explica que esta conducta resulta especialmente interesante porque nace de una percepción completamente subjetiva. Según señala, quien considera que su pareja está por debajo de su nivel físico puede sentir que tiene menos posibilidades de ser abandonado o sustituido.

Desde esta perspectiva, la elección no estaría motivada únicamente por el interés romántico, sino también por la necesidad de reducir el miedo al rechazo. La persona experimenta una mayor sensación de control dentro de la relación y cree que no necesita esforzarse tanto para sentirse suficiente.

Sin embargo, Chico advierte de que esa aparente tranquilidad puede tener un coste importante. Cuando la seguridad se convierte en el principal criterio para elegir pareja, existe el riesgo de construir vínculos cómodos, pero con escasa pasión y una conexión emocional menos intensa.

Desconexión erótica

El especialista sostiene que estas relaciones pueden derivar en parejas estables en apariencia, aunque marcadas por una evidente desconexión erótica. El deseo pierde protagonismo y la relación corre el peligro de mantenerse más por la ausencia de amenazas que por una verdadera atracción mutua.

Además, la situación también afecta a la persona considerada menos atractiva. Según el psicólogo, puede desarrollar conductas compensatorias para mantener la relación, sintiendo la necesidad de ser más complaciente, generosa o permisiva para conservar el vínculo.

La psicóloga sanitaria Lola Correa coincide en cuestionar las bases de esta tendencia en este artículo de Glamour. A su juicio, asumir que una persona será más respetuosa o más cariñosa únicamente por su aspecto físico supone un error comparable a cualquier otro estereotipo basado en la apariencia.

Correa recuerda que las características físicas no permiten predecir cómo se comportará alguien en una relación. Vincular belleza con infidelidad o menor atractivo con bondad implica atribuir cualidades personales sin ninguna evidencia real que las respalde.

Para los expertos, el problema de fondo no es sentirse atraído por alguien más o menos atractivo, sino utilizar exclusivamente ese criterio para elegir pareja. El shrekking, concluyen, puede esconder inseguridades emocionales y expectativas equivocadas sobre cómo se construyen las relaciones sanas y duraderas.