Marruecos cambia de estrategia: las bacterias del Jurásico no necesitaban luz para sobrevivir a 200 metros bajo el mar

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio revela que bacterias del Jurásico en Marruecos sobrevivieron a más de 180 metros de profundidad sin luz solar. Las estructuras fósiles encontradas, conocidas como 'wrinkle structures', indican comunidades microbianas que prosperaban mediante quimiosíntesis, no fotosíntesis. Estos microorganismos obtenían energía de compuestos químicos como metano y sulfuro, asociados a filtraciones de hidrocarburos en el fondo marino. El hallazgo obliga a reinterpretar fósiles similares y refuerza la idea de que la vida puede prosperar sin luz solar, interesando a la astrobiología.

Cuando imaginamos los primeros ecosistemas que habitaron nuestro planeta, hace millones de años, existe una tendencia clara a creer que se necesitaban dos factores en especial para su supervivencia: agua y luz solar.

No debemos olvidar que, después de todo, la fotosíntesis es la base de casi toda la vida que conocemos en la actualidad, ya sea de forma directa o indirecta. Pero, como también sabemos, no todos los organismos y microorganismos siguen esta regla.

De hecho, un nuevo estudio publicado en la revista Geology, basado en las exploraciones realizadas en las montañas del Alto Atlas marroquí, nos obligaría a replantear esta idea: hasta 180 millones de años, durante el Jurásico, algunas comunidades microbianas habrían prosperado en las profundidades del océano sin necesidad de luz solar.

Estos nuevos hallazgos procederían de sedimentos marinos jurásicos que originalmente se depositaron a más de 180 metros de profundidad. Allí, un equipo internacional de investigadores habría detectado unas marcas onduladas conocidas como "wrinkle structures" o "estructuras arrugadas".

Jamás necesitaron luz solar

Se trata de huellas fósiles que suelen asociarse a tapices microbianos o biofilms. Sin embargo, lo más raro de este asunto es que estas estructuras se forman habitualmente en aguas someras, donde las bacterias son capaces de aprovechar la luz solar.

En este caso, la profundidad haría imposible dicha fotosíntesis. Como explica Rowan Martindale, autora principal del trabajo, estas estructuras "no deberían estar ahí".

El entorno donde han aparecido estas estructuras arrugadas correspondería a un antiguo y profundo fondo marino, muy por debajo de las zonas iluminadas del océano. Por tanto, la fotosíntesis sería imposible; sin embargo, sí sería viable otro tipo de procesos menos conocidos: la quimiosíntesis.

En lugar de usar la luz del Sol, ciertos microorganismos son capaces de obtener energía a partir de reacciones químicas que involucran compuestos como el sulfuro de hidrógeno o el metano.

Hoy en día, este tipo de metabolismo sustenta ecosistemas enteros alrededor de fuentes hidrotermales y filtraciones frías de hidrocarburos en las profundidades oceánicas.

Y, de hecho, los análisis geoquímicos realizados sobre las rocas marroquíes habrían revelado elevadas concentraciones de carbono orgánico, una señal compatible con una intensa actividad biológica.

Asimismo, el contexto geológico sugiere que estos microorganismos vivían cerca de zonas donde escapan hidrocarburos desde el suelo marino, creando auténticos oasis químicos en la oscuridad.

Según explican los mismos investigadores, de forma periódica, grandes deslizamientos submarinos transportarían sedimentos y materia orgánica desde áreas más someras hacia las profundidades.

Durante su descomposición, estos materiales generarían compuestos ricos en energía, como el metano y el sulfuro. Las bacterias quimiosintéticas aprovecharían estos recursos para crecer formando extensos tapices microbianos en el fondo marino.

Además, entre un episodio de sedimentación y el siguiente, estas comunidades microscópicas podrían desarrollarse y dejar impresas sus características estructuras onduladas en el sedimento.

La importancia de los hallazgos no sería tan solo paleontológica. Durante décadas, las estructuras arrugadas se habían considerado indicadores de ambientes poco profundos dominados por microorganismos fotosintéticos.

Sin embargo, el descubrimiento de ejemplos similares en un entorno profundo obligaría a reinterpretar parte del registro fósil. Es probable que algunos depósitos antiguos se hayan atribuido erróneamente a comunidades de microorganismos dependientes de la luz cuando, en realidad, se trataba de ecosistemas basados en quimiosíntesis.

Además, este estudio reforzaría una idea cada vez más extendida: la vida no necesita necesariamente la energía del Sol para prosperar.

Hoy sabemos que existen comunidades microbianas capaces de vivir gracias a la energía química liberada por procesos geológicos, como es el caso de los ecosistemas descritos en fuentes hidrotermales y filtraciones frías, además de ambientes extremos en lo más profundo del océano, como ha corroborado el nuevo trabajo.

Pero, además, el descubrimiento marroquí también habría despertado el interés de los astrobiólogos. Si los microorganismos de la tierra fueron capaces de prosperar en la oscuridad de los océanos jurásicos alimentándose a través de reacciones químicas, independientemente de la luz solar, es probable que existan o hayan existido formas de vida en otros mundos donde la luz solar sea escasa o inexistente.