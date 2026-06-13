Los veterinarios coinciden: "Apuntar con el ventilador a un gato para refrescarle puede secar sus vías respiratorias"

Las claves

Las claves Generado con IA Apuntar un ventilador directamente a un gato puede secar sus vías respiratorias y causar incomodidad, según veterinarios. Es preferible refrescar el ambiente de la casa ventilando en las primeras horas del día y evitando corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura. La hidratación es esencial: se recomienda ofrecer agua fresca en varios recipientes y optar por comida húmeda para aumentar el consumo de líquidos. Mojar al gato con agua fría o sumergirlo puede generar miedo y estrés; es mejor facilitar acceso a baldosas frescas, sombra y reservar el juego para horas menos calurosas.

Las altas temperaturas del verano obligan a prestar especial atención al bienestar de los gatos, unos animales que suelen ocultar las señales de malestar hasta que el problema alcanza cierta gravedad. Por ello, adaptar el hogar resulta fundamental durante los episodios de calor intenso.

Aunque muchos propietarios buscan soluciones rápidas para ayudar a sus mascotas, algunos métodos aparentemente inofensivos pueden acabar siendo contraproducentes. Los especialistas en salud felina recuerdan que refrescar a un gato debe hacerse respetando sus necesidades y evitando situaciones que generen estrés o riesgos innecesarios.

Uno de los errores más habituales consiste en colocar un ventilador apuntando directamente al animal. Los veterinarios advierten de que esta práctica puede causar incomodidad y favorecer la sequedad de las vías respiratorias. La alternativa recomendada es utilizar el aparato para mover el aire de manera indirecta.

Los gatos cuentan con mecanismos limitados para regular su temperatura corporal. A diferencia de las personas, no sudan de la misma manera y dependen de recursos como buscar superficies frescas, descansar en lugares sombreados o realizar un jadeo leve cuando las condiciones son extremas.

Esta capacidad limitada los convierte en animales especialmente vulnerables frente a los golpes de calor. Además, su naturaleza reservada dificulta detectar los primeros síntomas. La apatía, la respiración acelerada, la salivación excesiva o los problemas de coordinación requieren atención inmediata.

Hidratación y sombra

Mantener una temperatura agradable dentro de casa es una de las medidas más eficaces. Los expertos aconsejan ventilar durante las primeras horas del día y bajar persianas o cerrar cortinas cuando el calor exterior aumenta para evitar que la vivienda acumule temperatura.

El aire acondicionado puede utilizarse, pero siempre evitando cambios bruscos entre estancias o corrientes directas sobre el gato. Esta precaución cobra especial importancia en ejemplares mayores o en aquellos que presentan enfermedades respiratorias o patologías previas.

La hidratación desempeña igualmente un papel esencial durante los meses más cálidos. Aunque muchos gatos no muestran gran interés por beber agua, deben disponer siempre de recipientes limpios y frescos. Colocar varios bebederos repartidos por la vivienda suele favorecer un mayor consumo.

Algunos especialistas recomiendan también emplear fuentes de agua en movimiento, ya que suelen resultar más atractivas para muchos felinos. Complementar la alimentación con comida húmeda puede aportar líquidos adicionales y contribuir a mantener una hidratación adecuada.

Otra práctica desaconsejada es mojar al animal con agua muy fría o sumergirlo para reducir su temperatura. Este procedimiento puede provocar miedo, estrés e incluso consecuencias negativas derivadas de un enfriamiento demasiado rápido del organismo.

Facilitar el acceso a baldosas frescas, rincones sombreados o alfombrillas refrigerantes ayuda a que el propio gato gestione mejor el calor. Además, conviene reservar los momentos de juego para primeras horas de la mañana o el atardecer, especialmente en animales más vulnerables.