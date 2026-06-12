Reino Unido cambia de estrategia: quiere la mayor construcción de embalses desde el siglo XIX y rompe 30 años de parálisis

Las claves

Las claves Generado con IA Reino Unido planea construir hasta diez nuevos embalses antes de 2050, en la mayor ofensiva de este tipo desde el siglo XIX. La inversión, valorada en más de 96.000 millones de libras, busca asegurar el suministro de agua ante el crecimiento demográfico y el cambio climático. El sector privado será responsable de financiar, ejecutar y gestionar los embalses, debido a la privatización del agua en 1989. La medida genera polémica porque los costes de las obras repercutirán en las facturas de los consumidores, provocando rechazo social y político.

Reino Unido inicia un cambio en su política de infraestructuras. Tras más de tres décadas sin levantar grandes reservas de agua, el Gobierno británico y las corporaciones hídricas han diseñado una estrategia urgente para levantar hasta diez nuevos embalses antes del año 2050.

Esta ofensiva constructiva busca blindar el suministro del país frente a los desafíos combinados del crecimiento demográfico y el impacto del cambio climático, algo que están buscando la mayoría de países de Europa.

La intervención masiva, valorada en más de 96.000 millones de libras, supone la mayor modernización de la red de saneamiento y almacenamiento hídrico en más de un siglo. La comparación con el siglo XIX no es casual: el sistema actual todavía arrastra estructuras de la Revolución Industrial que resultan insuficientes para afrontar las sequías prolongadas actuales.

Para acelerar los plazos, el Ejecutivo ha otorgado la condición de proyectos de importancia nacional a las primeras grandes obras proyectadas, entre las que destacan el embalse de Fens en Cambridgeshire y la macroestructura de Lincolnshire.

Nuevos megaembalses para Reino Unido

A diferencia del modelo público que impera en la mayor parte de Europa, esta transformación estará completamente en manos de empresas privadas. Debido a la privatización del sector ejecutada en Inglaterra y Gales en 1989, serán estas corporaciones las encargadas de la financiación, ejecución y posterior explotación de los megaembalses.

Este factor sitúa al sector privado en el epicentro de la seguridad nacional del agua, asumiendo la gestión directa de un recurso crítico para las próximas generaciones, por lo que es un proyecto que verá sus "frutos" a largo plazo y no de manera inmediata.

A pesar de que es una operativa ambiciosa y que realmente ha llamado muchísimo la atención de todo el mundo, avanza rodeada de una intensa polémica social y política debido precisamente a su vía de financiación.

Dado que las compañías privadas repercutirán el coste multimillonario de las obras directamente en las facturas de los consumidores, la población civil y diversos sectores políticos han manifestado su rechazo.

Los más críticos denuncian que las distribuidoras de agua descuidaron las inversiones en mantenimiento durante décadas mientras repartían dividendos millonarios a sus accionistas, y que ahora obligan a los ciudadanos a costear una crisis de infraestructuras estructural.

De momento, no obstante, el proyecto parece que avanza aún a pesar de todas las polémicas y se espera que se termine durante las próximas décadas para revolucionar por completo los embalses del país.