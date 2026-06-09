Las claves

Las claves Generado con IA Chile rechaza definitivamente el megaproyecto minero Dominga en la región de Coquimbo, priorizando la conservación ecológica sobre el desarrollo industrial. La decisión protege el Archipiélago de Humboldt, hábitat del 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt y un corredor clave para cetáceos y delfines. Informes técnicos advirtieron que la mina y el megapuerto habrían dañado irreversiblemente la biodiversidad y las reservas marinas locales. El fallo consolida la creación de un Área Marina Protegida de más de 220.000 hectáreas y posiciona a Chile como líder en conservación oceánica global.

Chile, respaldado por la justicia ambiental, tumba definitivamente el proyecto minero Dominga, una iniciativa que pretendía instalarse en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

La resolución prioriza de forma inédita la conservación ecológica frente al desarrollo industrial a gran escala. Las autoridades concluyen que la propuesta de la empresa Andes Iron ponía en riesgo inminente las reservas marinas de la zona, marcando un hito en la política ambiental del país sudamericano.

El foco principal de la preocupación científica y estatal radica en el Archipiélago de Humboldt, un ecosistema único en el mundo que alberga la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Esta zona protegida sirve de hábitat para el 80% de la población mundial de esta especie, además de ser un corredor biológico crítico para cetáceos y delfines.

Según los informes técnicos que sustentaron la decisión, la construcción de dos minas a cielo abierto y un megapuerto de carga marítima habría alterado irreversiblemente la calidad del agua, las rutas de migración y la biodiversidad costera.

Chile prioriza las reservas marinas

La batalla legal y social en torno a Dominga se ha extendido durante más de una década, convirtiéndose en el mayor símbolo de los conflictos socioambientales en la historia reciente de Chile.

El proyecto no solamente se ha topado con una férrea resistencia por una gran parte de las comunidades locales, pescadores artesanales y organizaciones ecologistas internacionales, sino que también estuvo envuelto en escándalos políticos de alto nivel.

La revelación de cláusulas de compraventa condicionadas a decisiones ambientales, expuestas en la investigación periodística de los Pandora Papers, transformó el caso en un debate nacional sobre la ética y la influencia empresarial del país.

Con esta resolución, el gobierno chileno reafirma un giro estratégico hacia un modelo de desarrollo sustentable que prioriza los compromisos climáticos globales por encima del extractivismo tradicional.

En conclusión, la resolución del caso Dominga consolida la creación del Área Marina Protegida en Humboldt, una franja de más de 220.000 hectáreas que blinda definitivamente este corredor biológico contra cualquier megaproyecto industrial.

El logro resguarda, cómo no, las reservas marinas locales y posiciona a Chile a la vanguardia de la conservación oceánica global al cumplir anticipadamente con la meta internacional de proteger el 30% de sus aguas territoriales.

Así, el fin de este conflicto minero marca un precedente donde el valor ecosistémico del océano se establece como un límite infranqueable para el desarrollo económico tradicional que se ha conocido hasta la fecha.