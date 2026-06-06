Italia cambia de estrategia y avisa a España: sus ciudades costeras levantan más barreras contra el avance del mar

Las claves

Las claves Generado con IA Italia trata su costa como infraestructura en riesgo, implementando barreras móviles y nuevas estrategias ante el avance del mar. El sistema MOSE en Venecia ha protegido la laguna con 78 compuertas, pero su uso frecuente plantea dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo. Se prevé que Italia podría perder hasta el 45% de sus playas en 2100 debido a la erosión y la subida del nivel del mar. Las regiones italianas combinan obras de ingeniería con medidas naturales, como regeneración de playas y restauración de dunas, para proteger el litoral.

Italia ha empezado a tratar su costa como una infraestructura en riesgo. Venecia, Génova, Rávena, Nápoles o Bari ya no miran el avance del mar como una amenaza futura, sino como un problema presente.

El caso más evidente está en Venecia, la ciudad europea que mejor resume el dilema. Desde 2020, el sistema MOSE protege la laguna con barreras móviles instaladas en las tres bocas que conectan con el Adriático.

Cuando llega una marea excepcional, las compuertas emergen del fondo y aíslan temporalmente la laguna del mar. La obra ha funcionado, pero también ha cambiado el debate sobre cuánto tiempo puede depender Venecia de cerrar sus accesos.

CORDIS recuerda que MOSE cuenta con 78 grandes compuertas de acero, costó unos 6.000 millones de euros y se activó 108 veces entre 2020 y 2025. Solo en los dos primeros meses de 2026 se cerró 30 veces.

Ese dato explica la nueva fase: Italia no puede limitarse a levantar barreras y esperar. Si el nivel del mar sigue subiendo, Venecia tendrá que cerrar el sistema más a menudo, con consecuencias para navegación, laguna y ecosistemas.

Más de 8.000 kilómetros de costa

Deltares advierte de que, con una subida del mar de unos 0,5 metros, las barreras podrían necesitar cierres de hasta dos meses al año. Eso afectaría a la calidad del agua, al puerto, al turismo y a la vida lagunar.

La ciencia ya estudia escenarios mucho más duros. Un trabajo publicado en Scientific Reports analiza rutas de adaptación para Venecia y su laguna, desde reforzar barreras móviles hasta diques anulares, cierre lagunar o reubicación parcial.

La señal no se limita a Venecia. Italia tiene más de 8.000 kilómetros de costa y la erosión se ha convertido en una emergencia ambiental para decenas de municipios, con playas cada vez más expuestas a temporales.

Euronews recoge que el país podría perder alrededor del 20% de sus playas en 2050 y hasta el 45% en 2100, según investigaciones recientes. La cifra convierte la erosión en un problema económico, turístico y territorial.

Ahí aparece el cambio de estrategia. Las regiones italianas combinan diques, espigones y barreras con medidas más blandas: regeneración de playas, estabilización de acantilados, restauración de dunas y recuperación de espacios naturales capaces de amortiguar temporales.

Climate-ADAPT recoge actuaciones en la región de Marche basadas en alimentación artificial de playas, estabilización de taludes y renaturalización. La idea es no fiarlo todo al hormigón, sino reforzar también los procesos naturales del litoral.

La percha científica es clara: una costa no se defiende solo levantando muros frente al agua. El cambio climático agravará el impacto del aumento del nivel del mar, las tormentas, las inundaciones, la erosión y la intrusión salina.

MedECC advierte de que las costas mediterráneas ya viven una subida relativa del nivel del mar que seguirá acelerándose, con riesgos para ecosistemas, puertos, aeropuertos, carreteras, patrimonio cultural y zonas turísticas bajas.

La advertencia para España es evidente. El MITECO ha planteado que la gestión costera debe restaurar el equilibrio sedimentario, reducir pérdidas de arena y reservar espacio para procesos naturales teniendo en cuenta la subida del nivel del mar.

Italia cambia de estrategia porque ha entendido que el litoral ya no es una línea fija en el mapa. Venecia levanta compuertas, las regiones refuerzan playas y los científicos estudian opciones que hace años parecían impensables.