Raúl Rabadán, nuevo director científico del CNIO, dimite antes de tomar posesión del cargo

Las claves

Las claves Generado con IA Raúl Rabadán ha renunciado como futuro director científico del CNIO antes de tomar posesión del cargo. Rabadán fue elegido por unanimidad el 4 de septiembre de 2025 para sustituir a María Blasco, pero su incorporación estaba pendiente de trámites administrativos. La dimisión se produce en un contexto de crisis reputacional en el CNIO, obligando a buscar alternativas para la dirección científica. Rabadán tiene una destacada trayectoria internacional en investigación genómica y cáncer, y ejercía como catedrático en la Universidad de Columbia, Nueva York.

El científico español Raúl Rabadán ha presentado su renuncia como futuro director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) antes incluso de tomar posesión del cargo.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), que ha confirmado la decisión del investigador. Rabadán había sido elegido por unanimidad el pasado 4 de septiembre de 2025 por el patronato del CNIO para sustituir a María Blasco.

Sin embargo, su incorporación seguía pendiente de distintos trámites administrativos y se producía en un contexto marcado por la crisis reputacional que atraviesa la institución.

Desde el Ministerio explican que el investigador ha decidido no asumir el puesto que logró tras presentarse y aceptar el concurso lanzado por el CNIO. El departamento dirigido por el MICIU añade que respeta la decisión, aunque también lamenta que finalmente no vaya a incorporarse al organismo público de investigación.

La renuncia de Rabadán obliga ahora al patronato del CNIO a buscar nuevas fórmulas para garantizar la continuidad de la dirección científica. El Ministerio ha anunciado que en la reunión convocada para el próximo 8 de junio se estudiarán las medidas necesarias para asegurar que las funciones del cargo continúan plenamente cubiertas.

Perfil destacado

Raúl Rabadán desarrollaba hasta ahora su carrera en Estados Unidos. Antes de ser designado para dirigir el CNIO ejercía como catedrático Gerald and Janet Carrus en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde además dirigía el Programa de Genómica Matemática.

Su trayectoria científica internacional también incluye etapas en instituciones de referencia como el Institute for Advanced Study de Princeton y el CERN de Ginebra. Formado en Física en la Universidad Autónoma de Madrid, completó allí su tesis doctoral antes de trasladarse al extranjero para continuar su carrera investigadora.

El trabajo de Rabadán se ha centrado principalmente en el desarrollo de modelos cuantitativos aplicados al análisis de datos genómicos a gran escala. Sus investigaciones han contribuido a mejorar el conocimiento sobre la evolución del cáncer y distintas enfermedades infecciosas desde una perspectiva matemática y computacional.

Entre sus principales aportaciones figuran estudios sobre alteraciones genéticas relacionadas con tumores cerebrales, leucemias y linfomas, así como investigaciones sobre mecanismos de resistencia a terapias oncológicas.

Su perfil había sido considerado uno de los grandes fichajes científicos españoles procedentes del extranjero para reforzar el sistema público de investigación.