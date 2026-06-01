Francia da una lección a España: recicla aguas residuales para rellenar sus reservas y frena la sequía

Las claves

Las claves Generado con IA Francia lanza el Proyecto Jourdain para reutilizar aguas residuales urbanas y combatir las sequías estacionales. El sistema emplea tecnología avanzada de filtración y ósmosis inversa para lograr agua de alta pureza, que se vierte en el embalse de Jaunay y se destina al consumo humano. A diferencia de España, que reutiliza principalmente para agricultura y zonas verdes, Francia apuesta por el consumo doméstico de agua reciclada. El proyecto francés establece un precedente en Europa al flexibilizar los usos del agua regenerada y afrontar la escasez hídrica con innovación tecnológica.

Nuestro país vecino ha puesto en marcha el Proyecto Jourdain, una iniciativa pionera en Europa diseñada para hacer frente a las sequías estacionales mediante la reutilización de aguas residuales urbanas.

El sistema utiliza tecnología de hiperdepuración avanzada, que incluye procesos de filtración por membranas y ósmosis inversa, para limpiar el agua residual hasta alcanzar niveles óptimos de pureza. Posteriormente, este recurso se vierte en el embalse de Jaunay para su posterior potabilización y distribución en la red de agua potable doméstica.

El proyecto marca un hito en la gestión hídrica europea al flexibilizar los usos del agua regenerada, históricamente limitados a la agricultura o la industria debido a estrictas normativas sanitarias.

Ante el descenso de las reservas hídricas superficiales y subterráneas, las autoridades francesas han autorizado esta experiencia piloto con el fin de evitar que el agua depurada se desperdicie en el mar.

Francia marca un nuevo hito

La medida, en líneas generales, busca estabilizar los ecosistemas locales y garantizar el suministro a la población durante los meses de mayor estrés hídrico, con las sequías estacionales amenazando la estabilidad.

No obstante, a pesar del carácter novedoso de la iniciativa gala, los expertos señalan que España se mantiene como la principal potencia de la Unión Europea en volumen absoluto de reutilización, reciclando más del 10% de aguas residuales frente al, por ahora, 1% de Francia.

La diferencia, principalmente, radica en el destino del recurso: mientras el país vecino experimenta con el consumo humano, el modelo español vierte casi la totalidad de su agua regenerada en la agricultura, el riego de zonas verdes y el mantenimiento de caudales ecológicos.

Pero, ahora bien, las cosas pueden cambiar con este revolucionario proyecto francés que busca potenciar ese reciclaje de aguas residuales para eliminar cualquier preocupación de sequía o de abastecimiento nacional de agua para la población.

El proyecto representa, grosso modo, un hito estratégico y cultural para nuestro país vecino al superar el rezago en reutilización de agua, permitiendo reciclar recursos en respuesta a la escasez de agua en crisis severas.

La iniciativa, a fin de cuentas, posiciona a Francia como líder europeo en la adopción de tecnologías avanzadas para asegurar el suministro potable y establecer precedentes regulatorios frente al colapso hídrico, que es sin duda una de las mayores preocupaciones de las principales potencias alrededor del mundo.

Por ahora, habrá que ver cómo, con el tiempo, acaba modificándose el porcentaje presentado anteriormente.