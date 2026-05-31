Los veterinarios coinciden: los gatos grises no existen, en realidad son negros con un gen que los destiñe

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos grises en realidad son gatos negros afectados por un gen de dilución que suaviza el color original del pelaje. El gen responsable de la dilución también actúa sobre otros colores, transformando, por ejemplo, el naranja en tonos crema. El gen agoutí crea bandas alternas de color en cada pelo, dando lugar a distintos patrones en los gatos grises, como rayas o manchas. Entre las razas grises más conocidas destacan el azul ruso, el chartreux y el british shorthair, que suelen ser tranquilos y observadores.

Aunque muchas personas creen que el gris es un color propio dentro del pelaje felino, los veterinarios explican que, en realidad, los llamados gatos grises son gatos negros afectados por un curioso gen de dilución. Esa alteración genética suaviza el color oscuro y crea el tono plateado tan característico.

El veterinario Carlos Gutiérrez aclara que en la genética de los gatos no existe un "gen gris" como tal. Lo que sí existe es un mecanismo capaz de reducir la intensidad del negro. El resultado es un pelaje más claro que recuerda al humo o incluso al azul.

Ese mismo gen no solo modifica el negro, sino que también actúa sobre otros colores felinos. Cuando aparece en gatos naranjas, por ejemplo, el pelaje se transforma en un tono crema mucho más suave. Por eso los expertos consideran que el gris es, realmente, una versión diluida de otros colores originales.

Además, no todos los gatos grises presentan el mismo aspecto. Muchas personas imaginan enseguida al famoso azul ruso, de color uniforme y ojos verdes intensos. Sin embargo, existen numerosos gatos atigrados que también son grises, aunque combinan rayas negras y tonos más claros en el pelaje.

En estos casos entra en juego otro elemento genético conocido como gen agoutí. Este provoca bandas alternas de color en cada pelo y da lugar a distintos patrones. Algunos gatos muestran rayas finas tipo mackerel, otros manchas o dibujos clásicos mucho más marcados y visibles.

Pelajes diversos

Entre las razas grises más conocidas destaca precisamente el azul ruso. Su aspecto elegante y su pelaje brillante hicieron que durante siglos estuviera relacionado con la nobleza rusa. Los especialistas describen a estos gatos como tranquilos, sociables y especialmente unidos a sus familias humanas.

Aun así, suelen ser animales sensibles a los cambios y al estrés. Las visitas frecuentes o las modificaciones en casa pueden afectarles más de lo habitual. Por eso los veterinarios recomiendan introducir cualquier novedad poco a poco para evitar que se vuelvan más tímidos o desconfiados.

Otra raza muy popular es el chartreux o cartujo, fácilmente reconocible por sus ojos amarillentos y su carácter extremadamente sociable. Muchos aficionados incluso lo conocen como "el gato perro" porque disfruta muchísimo del contacto humano y suele buscar constantemente la compañía de las personas.

El british shorthair gris también comparte ese comportamiento calmado y pausado, aunque mantiene un punto más independiente. Según los expertos, los gatos grises suelen coincidir en rasgos parecidos: son observadores, menos impulsivos y prefieren analizar cada situación antes de actuar o acercarse a desconocidos.