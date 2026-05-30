Rusia cambia de aliado: se une a Cuba para crear nuevas vacunas contra el cáncer en plena carrera científica mundial

Las claves

Las claves Generado con IA Rusia y Cuba han firmado un acuerdo para desarrollar una vacuna terapéutica polivalente contra distintos tipos de cáncer. El proyecto involucra a Promomed (Rusia), BioCubaFarma y el Centro de Inmunología Molecular de Cuba, con un enfoque en estimular el sistema inmune frente a células tumorales. Cuba cuenta con experiencia previa en inmunoterapias oncológicas, como la vacuna CIMAvax-EGF para cáncer de pulmón avanzado. El acuerdo abarca desarrollo conjunto, estudios preclínicos, ensayos clínicos y registro del futuro medicamento, aunque aún no hay resultados publicados.

La farmacéutica rusa Promomed y el grupo estatal cubano BioCubaFarma han firmado un memorando de intenciones para desarrollar una vacuna terapéutica polivalente contra distintos tipos de tumores, con participación del Centro de Inmunología Molecular de Cuba.

La palabra clave es “terapéutica”. No se trata de una vacuna preventiva como las del calendario infantil, sino de una estrategia pensada para estimular al sistema inmune frente a señales ya presentes en células tumorales.

Según GxP News, el acuerdo cubre desarrollo conjunto, estudios preclínicos, ensayos clínicos, registro y disponibilidad del futuro medicamento. Es decir, no es todavía un fármaco listo, sino una hoja de ruta científica e industrial.

Cuba no llega a esta carrera desde cero. Su biotecnología lleva décadas asociada a inmunoterapias oncológicas como CIMAvax-EGF, una vacuna terapéutica desarrollada íntegramente en Cuba y autorizada allí para adultos con cáncer de pulmón avanzado.

Ese precedente explica el interés ruso. Roswell Park describe CIMAvax como una terapia que bloquea el factor de crecimiento epidérmico, una proteína que ciertas células tumorales utilizan para multiplicarse, privando al tumor de una señal clave.

Redujo un 49% el riesgo de recaída

Rusia aporta otra pieza al tablero: su apuesta reciente por vacunas personalizadas. En abril de 2026 se administró por primera vez NeoOncovac, una vacuna antitumoral de ARNm desarrollada por el Centro Gamaleya junto a centros rusos de radiología y oncología.

La carrera, sin embargo, ya es global. Moderna y Merck anunciaron datos a cinco años de intismerán autogene, su terapia individualizada de neoantígenos combinada con pembrolizumab, en pacientes con melanoma de alto riesgo.

Los resultados explican el entusiasmo. En ese estudio fase 2b, la combinación redujo un 49% el riesgo de recaída o muerte frente a pembrolizumab solo, y reforzó la idea de que las vacunas oncológicas vuelven a ganar terreno.

La diferencia está en la precisión. Muchas plataformas actuales analizan el perfil genético del tumor, seleccionan neoantígenos y entrenan linfocitos T para reconocer señales muy concretas, una estrategia que ya se explora en melanoma, páncreas y otros tumores sólidos.

El matiz sanitario es imprescindible: estas vacunas no prometen “evitar el cáncer” en la población general ni curarlo de forma automática. En oncología, suelen buscar reducir recaídas, frenar progresión o mejorar respuestas junto a otros tratamientos.

Por eso el acuerdo entre Rusia y Cuba tiene una lectura doble. Por un lado, Moscú busca socios científicos fuera del eje occidental. Por otro, La Habana demuestra que su biotecnología sigue teniendo peso en un campo muy competitivo.

La gran incógnita está en los datos. El memorando abre una vía de trabajo, pero todavía faltan resultados preclínicos y clínicos publicados sobre esta nueva vacuna polivalente. Sin evidencia revisada, el anuncio sigue siendo promesa, no conclusión médica.