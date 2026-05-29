Países Bajos cambia de estrategia: pone fin al blindaje hidráulico y deja que el mar inunde sus campos

Las claves

Las claves Generado con IA Países Bajos abandona la estrategia de diques rígidos y apuesta por dejar que el mar inunde ciertas áreas controladas. El programa "Espacio para el Río" permite inundaciones deliberadas en humedales y zonas deshabitadas para reducir la presión en los centros urbanos. La nueva política ayuda a mitigar tanto las inundaciones como las sequías, almacenando agua dulce y recargando acuíferos de manera natural. El enfoque flexible convierte a Países Bajos en un referente mundial de adaptación frente al cambio climático y podría replicarse en otros países.

Tras siglos de basar su supervivencia en la construcción de diques masivos y la expulsión agresiva del agua hacia el mar, Países Bajos consolida un cambio de paradigma bajo el enfoque "Espacio para el Río".

Esta nueva política sustituye la rigidez de las barreras tradicionales por un sistema flexible que asume la imposibilidad de contener indefinidamente las crecidas fluviales, transformando la relación del país con sus recursos hídricos.

El eje central de esta estrategia consiste en rediseñar el cauce de los principales ríos, como el Rin y el Mosa, mediante el retranqueo de diques, el ensanchamiento de las llanuras aluviales y la creación de canales secundarios.

En lugar de forzar el paso del agua a gran velocidad por canales estrechos, el sistema desvía de forma deliberada los excedentes hacia áreas designadas y humedales deshabitados. Estas inundaciones controladas reducen drásticamente la presión aguas abajo, protegiendo con éxito a los centros urbanos de catástrofes similares a las vividas en la década de 1990.

Adiós al blindaje hidráulico

Además de mitigar los riesgos de inundación, la medida responde directamente a una nueva amenaza climática: las severas sequías estivales amenazan la estabilidad del país y desde el gobierno no quieren correr ningún tipo de riesgo, aunque eso signifique romper un blindaje de décadas.

Al permitir que el agua dulce se estanque y fluya más lentamente por el territorio en lugar de ser evacuada de inmediato al océano, el gobierno neerlandés ha logrado crear reservas estratégicas en la superficie.

Este almacenamiento temporal funciona como un amortiguador natural que ayuda al país a mantener el pulso agrícola y asegurar el suministro de agua durante los meses de calor extremo.

El impactante modelo de inundación planificada, con todo, cumple una función crítica en la recarga de los acuíferos y la preservación del subsuelo: la filtración paulatina estabiliza los niveles de agua subterránea, un factor vital para evitar que los diques de turba se sequen, se agrieten y colapsen.

Con esta transición de la confrontación a la convivencia con la naturaleza, Países Bajos no solo se añade un nuevo blindaje ante el aumento del nivel del mar, sino que se posiciona como un referente global de adaptación ante un cambio climático que no para de azotar la naturaleza de todo el planeta.

Esta nueva forma de hacer frente a la sequía por parte de Países Bajos puede, desde luego, repetirse en otros territorios una vez se muestre su efectividad, a pesar de que a priori pueda parecer peligroso por permitir las inundaciones.