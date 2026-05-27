El pueblo español perfecto para recorrer a pie: junto al mar, con playas interiores y un paisaje prehistórico del Paleozoico

Llanes alberga uno de los conjuntos de relieve kárstico litoral más especial de Europa.

Las claves

Las claves Generado con IA Llanes, en la costa asturiana, destaca por su relieve único originado hace millones de años por procesos geológicos y marinos. El municipio alberga playas interiores como Gulpiyuri y Cobijeru, formadas por la karstificación costera y catalogadas como Monumentos Naturales. Llanes ofrece más de treinta playas de gran diversidad, desde arenales abiertos con formaciones calizas hasta ensenadas protegidas de aguas cristalinas. El entorno natural y el casco histórico medieval de Llanes lo convierten en un referente para el turismo sostenible y el estudio de la geología.

Hace cientos de millones de años, la acumulación de sedimentos marinos y caparazones de organismos en un mar cálido dio lugar a potentes masas de roca caliza en la costa asturiana de Llanes, que guarda un relieve único en Europa.

Tras la emersión de estos materiales durante las orogenias herciniana y alpina, los agentes atmosféricos y el oleaje del mar Cantábrico iniciaron un incesante proceso de disolución química y modelado mecánico, esculpiendo el paisaje que hoy define a Llanes.

Este fenómeno de karstificación costera ha generado estructuras geomorfológicas excepcionales conocidas como las playas interiores de Gulpiyuri y Cobijeru, catalogadas como Monumentos Naturales.

Científicamente, estas formaciones son dolinas o depresiones geológicas de origen kárstico situadas a decenas de metros de la línea de costa actual. El agua marina penetra en ellas a través de conductos y grietas subterráneas excavadas en la roca caliza, lo que permite que estas singulares playas tierra adentro registren variaciones de nivel reguladas de forma natural por el ciclo diario de mareas.

Llanes, un tesoro del Paleozoico

Pero, dejando a un lado la gran baza científica de Llanes, el lugar concentra más de una treintena de playas de una diversidad asombrosa, donde la arena fina y los prados verdes asturianos confluyen directamente con el mar Cantábrico.

Esta franja costera destaca por sus espectaculares contrastes: mientras arenales abiertos como Toró exhiben un paisaje casi alienígena salpicado de afiladas agujas calizas esculpidas por el oleaje, otras playas como Barro o Poo se resguardan en el interior de ensenadas protegidas, ofreciendo aguas tranquilas y cristalinas con tonos turquesas.

El ambiente marino que envuelve a la villa está profundamente condicionado por el dinamismo del mar Cantábrico, cuyas frías aguas albergan una biodiversidad de enorme valor ecológico. Este ecosistema costero se caracteriza por la pureza de sus aguas y la abundancia de nutrientes que arrastran las corrientes atlánticas.

Eso favorece la proliferación de colonias de aves marinas en las islas y acantilados, así como una rica fauna de peces y mariscos que sustenta la arraigada tradición pesquera de la comarca.

La combinación general de su compacto casco histórico de origen medieval, con sus senderos peatonales y su excepcional laboratorio geomorfológico al aire libre convierten a este municipio en un enclave de referencia tanto para el turismo sostenible como para el estudio de las ciencias de la Tierra.

Es, desde luego, un paraje ideal para disfrutar de colosales fenómenos iniciados en la prehistoria, así como de playas espectaculares.