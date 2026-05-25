El pueblo ideal para comer pintxos y recorrer paisajes divinos: un Geoparque de la UNESCO con millones de años

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Las claves Generado con IA Zumaia, en Gipuzkoa, es un destino ideal para disfrutar de pintxos, paisajes costeros y un patrimonio geológico único. El pueblo forma parte del Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca, conocido internacionalmente por sus acantilados de flysch. Los acantilados de Zumaia muestran más de 60 millones de años de historia terrestre, con estratos que registran cambios climáticos y episodios de extinción. Además de su riqueza natural, Zumaia destaca por su cultura gastronómica vasca, con pintxos y tabernas junto al mar.

Zumaia es uno de esos pueblos que parecen hechos para una escapada sin esfuerzo: paseo corto, mar cerca y una mesa que invita a alargar la parada. En Gipuzkoa, este núcleo marinero reúne pintxos, costa atlántica y una de las grandes joyas geológicas de España.

La primera impresión puede ser la de un pueblo bonito del Cantábrico, con puerto, playas, bares y calles agradables para caminar. Pero el verdadero golpe de efecto aparece cuando uno se acerca a sus acantilados y mira las rocas.

Zumaia forma parte del Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca, junto a Deba y Mutriku. La web oficial recuerda que este territorio pertenece a la red global de geoparques y se ha convertido en una referencia internacional por su patrimonio geológico.

La clave está en el flysch, esa sucesión de capas de roca que parece un enorme libro abierto frente al mar. El Ayuntamiento de Zumaia explica que los 13 kilómetros de acantilados del geoparque muestran más de 60 millones de años de historia terrestre.

Un paseo por las edades de la Tierra

No es una exageración. Cada estrato funciona como una página mineral donde quedaron registrados cambios climáticos, fondos marinos antiguos, episodios de extinción y transformaciones profundas del planeta a lo largo de millones de años.

La playa de Itzurun es uno de los grandes escenarios de esa historia. Turismo de Euskadi la presenta como una de las mejores muestras del flysch del mundo y uno de los puntos más especiales para entender el geoparque desde Zumaia.

Zumaia no funciona solo porque tenga costa bonita, sino porque permite caminar por un paisaje que los geólogos leen como una cronología casi continua de la Tierra.

La Red Española de Geoparques resume muy bien esa imagen: a lo largo de 13 kilómetros se alternan playas, pequeñas calas y grandes acantilados donde el flysch recuerda a las páginas de un libro.

Esa comparación ayuda a explicar por qué el entorno impresiona tanto. El mar Cantábrico golpea una pared estratificada que no parece estática, sino una especie de archivo natural expuesto por la erosión, la lluvia y las mareas.

La escapada, además, no exige elegir entre ciencia y disfrute. Se puede recorrer el pueblo, acercarse a la costa, mirar los acantilados desde los miradores o embarcarse en rutas que explican el paisaje desde el agua.

La parte gastronómica encaja con naturalidad. Este pueblo forma parte de una cultura vasca donde los pintxos, las tabernas y la cocina de producto son casi una prolongación del paseo, especialmente en un municipio tan vinculado al mar.