España cambia las normas: multas de más de 10.000 euros si dejas al perro solo en el coche sin aire acondicionado

La climatización del coche ya es obligatoria para proteger a los perros y gatos.

Las claves

Las claves Generado con IA La nueva normativa en España obliga a garantizar climatización y ventilación adecuada para mascotas dentro del coche. Está prohibido dejar animales solos en vehículos cerrados si las condiciones climáticas pueden poner en peligro su vida. Las multas por incumplir la norma van desde 500 hasta 200.000 euros, dependiendo de la gravedad del daño causado al animal. En los casos más graves, la falta de climatización puede conllevar penas de prisión por delitos de maltrato animal.

Las mascotas deben tener garantizada una climatización cuando viajen o se queden en el coche de los particulares. La nueva normativa obliga a los conductores a garantizar un sistema de climatización y ventilación adecuado dentro del habitáculo.

El objetivo principal de esta medida, como no puede ser de otro modo, es asegurar y garantizar las condiciones termoambientales óptimas para los animales de compañía, evitando que sufran situaciones de estrés térmico o asfixia durante los trayectos.

El documento legal pone especial énfasis en el transporte seguro y en las situaciones de estacionamiento: a partir de ahora, queda terminantemente prohibido dejar a los animales solos en el interior de vehículos cerrados si están expuestos a condiciones climáticas que pongan en peligro su vida.

En los meses de altas temperaturas, el habitáculo de los coches puede convertirse en una trampa mortal en cuestión de minutos, por lo que la ley exige mantener el espacio fresco y ventilado de forma permanente mientras la mascota permanezca dentro, durante el tiempo que sea.

Hay que garantizar la seguridad de las mascotas

El incumplimiento de esta normativa viene, por supuesto, con sanciones económicas bastante severas que se dividen según la gravedad del daño causado al animal en caso de que este no haya permanecido en un coche bien ventilado, sobre todo durante esos meses de calor extremo.

Las infracciones leves, referidas a descuidos en la ventilación que no causen lesiones directas, conllevan multas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros. Por su parte, si se demuestra que el animal ha sufrido debido a las malas condiciones térmicas del vehículo, la falta se considera grave y la penalización económica puede ascender hasta los 50.000 euros.

Y ya entrando en los casos más extremos, donde esa falta de climatización pueda provocar secuelas físicas permanentes al animal, las multas suben a un máximo de 200.000 euros.

Estas situaciones se catalogan como infracciones muy graves y además de la sanción económica en cuestión pueden derivar en penas de prisión para los responsables bajo el Código Penal por delitos de maltrato animal.

Con todo, ahora climatizar el coche para que esté en las mejores condiciones posibles para las mascotas ya no es solo algo optativo, sino obligatorio, puesto que de lo contrario los responsables pueden enfrentarse a graves consecuencias tanto a nivel económico como penal, como hemos comentado.

La medida sirve para reforzar la protección de las mascotas, en este caso, en cualquier tipo de vehículo.