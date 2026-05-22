Las claves

Las claves Generado con IA Un equipo de expertos ha descubierto en Sidi Chennane, Marruecos, los restos fósiles de un enorme mosasaurio llamado Pluridens imelaki. El Pluridens imelaki, que vivió hace unos 66 millones de años, tenía un hocico delgado y dientes diminutos, lo que indica una especialización para cazar presas pequeñas y rápidas. Este hallazgo desafía la creencia de que todos los grandes depredadores marinos cazaban presas grandes y sugiere una mayor diversidad en los ecosistemas oceánicos del Cretácico. El descubrimiento demuestra que los océanos prehistóricos de la región eran prósperos y diversos justo antes de la gran extinción masiva.

Las profundidades del pasado de Marruecos han dejado al descubierto un enigma que desafía la lógica de la paleontología. En Sidi Chennane, expertos han descubierto restos fósiles de un enorme mosasaurio, bautizado como Pluridens imelaki.

Este coloso de los antiguos océanos, que deambuló por el planeta hace unos 66 millones de años, aproximadamente, poseía una anatomía tan desconcertante que ha obligado a los científicos a replantearse por completo el comportamiento de los monstruos marinos del Cretácico.

Lo que convierte este hallazgo en una revolución del sector es la asombrosa contradicción entre su tamaño y sus armas de caza: con una longitud estimada de entre ocho y nueve metros, este gigante marino no poseía las mandíbulas devastadoras de otros superdepredadores de su época.

El nuevo mosasaurio lo cambia todo

En su lugar, esta nueva criatura estaba dotada de un hocico sorprendentemente delgado y repleto de dientes diminutos. Esta estructura física demuestra una especialización evolutiva única diseñada para atrapar presas pequeñas y rápidas, desmintiendo la idea de que todos los titanes de la era de los dinosaurios competían únicamente por las piezas más grandes del océano.

A grandes rasgos, es un descubrimiento que pone patas arriba lo que se sabía sobre la cacería y dominio de los mares hace millones de años: un mosasaurio así reescribe por completo el pasado.

El hallazgo sacude los cimientos de la historia evolutiva justo antes de la gran extinción masiva. Hasta hace poco, la comunidad científica teorizaba que los grandes reptiles marinos se encontraban en una fase de declive y vulnerabilidad antes del impacto del famoso asteroide.

Ahora bien, la presencia de este sofisticado cazador en el norte de África demuestra que los océanos prehistóricos de la región albergaban un ecosistema con una biodiversidad extrema, próspera y en pleno apogeo evolutivo en sus últimos días.

Es decir, que estas criaturas colosales no estaban en uno de sus peores momentos poco antes de desaparecer del planeta. El impacto del descubrimiento ha sido muy severo, trascendiendo los laboratorios y pasando a formar parte de manera instantánea del patrimonio histórico global.

Los restos del Pluridens imelaki, que reescriben los manuales sobre las cadenas alimentarias de la prehistoria, se encuentran ahora mismo bajo estricto resguardo y análisis en el Museo de la Historia Natural de Marruecos.

El fósil pone sobre la mesa la existencia de una especie perdida en los océanos y sirve como prueba irrefutable de que los antiguos mares de nuestro país vecino aún esconden secretos capaces de cambiar la historia.