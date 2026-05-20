Alejandra Arnaiz, enferma de lupus: "Yo quería comerme el mundo y mi cuerpo no quería levantarse del sofá"

Las claves

Las claves Generado con IA Alejandra Arnaiz, diagnosticada de lupus a los 21 años, relata cómo la enfermedad transformó su vida y la obligó a planificar su maternidad con extrema precisión médica. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune multisistémica que puede atacar órganos vitales y provocar síntomas graves e imprevisibles, afectando la vida personal y laboral. Alejandra destaca el papel clave de las asociaciones de pacientes y el apoyo del entorno cercano para afrontar el aislamiento y la incomprensión social que sufren quienes padecen enfermedades invisibles. Su embarazo, cuidadosamente planificado junto a especialistas, demuestra que es posible una vida plena con lupus, siempre que exista información, acompañamiento médico y una red de apoyo sólida.

El embarazo en mujeres con lupus sigue siendo, todavía hoy, un terreno lleno de incertidumbre médica y silencios sociales. Alejandra Arnaiz, de 31 años, rompe ese tabú al relatar cómo ha tenido que planificar su maternidad con precisión clínica.

"Hoy en día estoy embarazada, que es un tema súper tabú en el lupus", explica. Su caso no ha sido fruto del azar, sino de una estrategia coordinada con especialistas, esperando a que la enfermedad permaneciera inactiva antes de intentarlo.

Diagnosticada hace una década de lupus eritematoso sistémico, su historia comenzó con un episodio brusco: un desmayo que derivó en una cascada de síntomas graves. Ambulancia, pruebas médicas y un diagnóstico que transformaría su vida para siempre.

"Se me cayó el pelo, perdí la vista, dejé de hablar", recuerda. El lupus afectó también a sus riñones y, más adelante, a su piel. Una enfermedad multisistémica que puede atacar distintos órganos con una intensidad imprevisible y variable.

Un punto de inflexión

El término lupus proviene del latín y significa lobo. Para Alejandra, la metáfora es clara: "Tiene una cara tranquila y otra agresiva". Esa dualidad define la convivencia con una patología crónica que puede permanecer dormida o despertar sin aviso.

En términos médicos, el lupus implica un fallo del sistema inmunitario, que ataca tejidos sanos. “Está mal programado", resume. Esta respuesta autoinmune puede afectar a órganos vitales, generando desde fatiga extrema hasta complicaciones renales o neurológicas graves.

El diagnóstico supuso un punto de inflexión absoluto. "Mi vida cambió al 100%", afirma. Tuvo que abandonar sus estudios y enfrentarse a rechazos laborales. "Yo quería comerme el mundo y mi cuerpo no quería levantarse del sofá", describe con crudeza.

Más allá del impacto físico, señala una barrera social persistente. "La sociedad no está preparada para una persona que no puede llevar un ritmo normal". La invisibilidad de estas enfermedades agrava el aislamiento y dificulta la integración laboral y social.

En este contexto, las asociaciones de pacientes desempeñan un papel clave. "Te ponen palabras a lo que sientes", explica. Compartir experiencias con otros afectados contribuye a comprender la enfermedad y a reducir la sensación de soledad que la acompaña.

También destaca el papel esencial de los profesionales sanitarios. "No habríamos salido adelante sin ellos", afirma. El seguimiento médico constante y la planificación son especialmente cruciales en etapas delicadas, como el embarazo en pacientes con lupus.

El entorno cercano es otro pilar fundamental. Alejandra subraya la importancia de la empatía: "Paciencia, escuchar, abrazar y entender". Gestos simples que, en el contexto de una enfermedad crónica, se convierten en un apoyo emocional de enorme valor.

A quienes acaban de recibir el diagnóstico, les lanza un mensaje claro. "Que se enfaden, todo lo que sienten es válido". Reconocer las emociones forma parte del proceso de adaptación a una enfermedad que, aunque compleja, puede llegar a estabilizarse.

"Que pidan ayuda y no pierdan la esperanza", concluye. Su embarazo, cuidadosamente planificado, simboliza precisamente eso: la posibilidad de una vida plena pese al lupus, siempre que exista información, acompañamiento médico y una red de apoyo sólida.