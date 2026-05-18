La primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

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Ciencia

Italia da una lección a España: construye la Ciudad de la Salud y la Ciencia que atenderá a 500.000 personas

El futuro complejo de Novara integrará universidad, hospital, laboratorios y zonas verdes en una parcela de 325.000 metros cuadrados.

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J. Rodríguez
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Las claves

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Italia construirá en Novara la Ciudad de la Salud y la Ciencia, un complejo hospitalario y universitario que atenderá directamente a 170.000 personas y beneficiará a más de medio millón.

El proyecto, impulsado por Sacyr y Fininc, supone una inversión de 525 millones de euros e integra asistencia sanitaria, investigación y formación universitaria en una parcela de 325.000 metros cuadrados.

El complejo dispondrá de hospital general, campus universitario, laboratorios, centro materno-infantil, central energética, guardería y amplio aparcamiento, además de zonas verdes.

El contrato incluye diseño, financiación, construcción y mantenimiento durante 25 años, con 711 camas hospitalarias, 34 quirófanos, 100 salas de consulta y servicios sostenibles para garantizar su operatividad.

Italia acelera su apuesta por la sanidad pública con un gigantesco complejo hospitalario y universitario en Novara que aspira a convertirse en uno de los grandes referentes asistenciales y científicos del norte del país.

El proyecto estará impulsado por la constructora española Sacyr junto a la italiana Fininc. La nueva Ciudad de la Salud y la Ciencia supondrá una inversión de 525 millones de euros y combinará atención sanitaria, investigación y formación universitaria en un mismo espacio.

El contrato incluye el diseño, financiación, construcción y mantenimiento del recinto durante un periodo de 25 años. El complejo se levantará en una parcela de 325.000 metros cuadrados situada cerca del centro histórico de Novara y de la facultad de Medicina.

Además de los edificios sanitarios y académicos, el entorno incorporará amplias zonas verdes para mejorar la integración urbana y el bienestar de pacientes y trabajadores. El proyecto reunirá múltiples instalaciones destinadas a crear un gran núcleo sanitario y científico.

Contará con hospital general, campus universitario, laboratorios, centro materno infantil, central tecnológica y energética, guardería y un amplio aparcamiento para facilitar el acceso diario de usuarios y personal sanitario.

Gran capacidad de asistencia

Las cifras previstas muestran la enorme dimensión del futuro complejo italiano. La infraestructura ofrecerá atención directa a unas 170.000 personas, aunque el área de influencia sanitaria alcanzará indirectamente a más de medio millón de habitantes de la región y territorios próximos.

Uno de los elementos más destacados será su capacidad hospitalaria. El centro dispondrá de 711 camas repartidas entre distintas especialidades y niveles asistenciales. De ellas, 70 estarán destinadas a cuidados intensivos y otras 34 se reservarán para pacientes subintensivos con necesidades específicas.

Imagen de este espacio natural afectado por un incendio el pasado año.

La planificación sanitaria también contempla 90 plazas de hospital de día, 86 camas técnicas y 14 espacios para observación intensiva corta. A esto se sumarán 34 quirófanos completamente equipados y 100 salas de consulta ambulatoria destinadas a diferentes especialidades médicas.

El acuerdo firmado por Sacyr y Fininc no se limita únicamente a la construcción del complejo. La concesión incluye igualmente el mantenimiento integral de edificios e instalaciones durante un cuarto de siglo, un aspecto clave para garantizar la operatividad y eficiencia del macrocentro sanitario.

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Entre las tareas previstas figuran la gestión de sistemas de agua y saneamiento, las instalaciones eléctricas, la eliminación de aguas residuales y pluviales, así como el cuidado de las áreas verdes. Todo ello busca asegurar un funcionamiento continuo y sostenible de las instalaciones.

Con esta adjudicación, Sacyr consolida además su presencia en Italia a través del consorcio SIS. La compañía ya participa en proyectos destacados como la Ciudad de la Salud de Turín y varias autopistas estratégicas del país, reforzando su posición en grandes infraestructuras europeas.