Italia da una lección a España: construye la Ciudad de la Salud y la Ciencia que atenderá a 500.000 personas

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Las claves Generado con IA Italia construirá en Novara la Ciudad de la Salud y la Ciencia, un complejo hospitalario y universitario que atenderá directamente a 170.000 personas y beneficiará a más de medio millón. El proyecto, impulsado por Sacyr y Fininc, supone una inversión de 525 millones de euros e integra asistencia sanitaria, investigación y formación universitaria en una parcela de 325.000 metros cuadrados. El complejo dispondrá de hospital general, campus universitario, laboratorios, centro materno-infantil, central energética, guardería y amplio aparcamiento, además de zonas verdes. El contrato incluye diseño, financiación, construcción y mantenimiento durante 25 años, con 711 camas hospitalarias, 34 quirófanos, 100 salas de consulta y servicios sostenibles para garantizar su operatividad.

Italia acelera su apuesta por la sanidad pública con un gigantesco complejo hospitalario y universitario en Novara que aspira a convertirse en uno de los grandes referentes asistenciales y científicos del norte del país.

El proyecto estará impulsado por la constructora española Sacyr junto a la italiana Fininc. La nueva Ciudad de la Salud y la Ciencia supondrá una inversión de 525 millones de euros y combinará atención sanitaria, investigación y formación universitaria en un mismo espacio.

El contrato incluye el diseño, financiación, construcción y mantenimiento del recinto durante un periodo de 25 años. El complejo se levantará en una parcela de 325.000 metros cuadrados situada cerca del centro histórico de Novara y de la facultad de Medicina.

Además de los edificios sanitarios y académicos, el entorno incorporará amplias zonas verdes para mejorar la integración urbana y el bienestar de pacientes y trabajadores. El proyecto reunirá múltiples instalaciones destinadas a crear un gran núcleo sanitario y científico.

Contará con hospital general, campus universitario, laboratorios, centro materno infantil, central tecnológica y energética, guardería y un amplio aparcamiento para facilitar el acceso diario de usuarios y personal sanitario.

Gran capacidad de asistencia

Las cifras previstas muestran la enorme dimensión del futuro complejo italiano. La infraestructura ofrecerá atención directa a unas 170.000 personas, aunque el área de influencia sanitaria alcanzará indirectamente a más de medio millón de habitantes de la región y territorios próximos.

Uno de los elementos más destacados será su capacidad hospitalaria. El centro dispondrá de 711 camas repartidas entre distintas especialidades y niveles asistenciales. De ellas, 70 estarán destinadas a cuidados intensivos y otras 34 se reservarán para pacientes subintensivos con necesidades específicas.

La planificación sanitaria también contempla 90 plazas de hospital de día, 86 camas técnicas y 14 espacios para observación intensiva corta. A esto se sumarán 34 quirófanos completamente equipados y 100 salas de consulta ambulatoria destinadas a diferentes especialidades médicas.

El acuerdo firmado por Sacyr y Fininc no se limita únicamente a la construcción del complejo. La concesión incluye igualmente el mantenimiento integral de edificios e instalaciones durante un cuarto de siglo, un aspecto clave para garantizar la operatividad y eficiencia del macrocentro sanitario.

Entre las tareas previstas figuran la gestión de sistemas de agua y saneamiento, las instalaciones eléctricas, la eliminación de aguas residuales y pluviales, así como el cuidado de las áreas verdes. Todo ello busca asegurar un funcionamiento continuo y sostenible de las instalaciones.

Con esta adjudicación, Sacyr consolida además su presencia en Italia a través del consorcio SIS. La compañía ya participa en proyectos destacados como la Ciudad de la Salud de Turín y varias autopistas estratégicas del país, reforzando su posición en grandes infraestructuras europeas.