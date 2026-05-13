El pueblo español perfecto para una escapada: alberga un castillo del siglo X y un hito arqueológico histórico

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Las claves Generado con IA Baños de la Encina destaca por su castillo califal del siglo X, considerado el castillo musulmán mejor conservado de Europa. El Castillo de Burgalimar mantiene intacto su recinto amurallado original y sirve como mirador natural sobre olivares y el embalse del Rumblar. El yacimiento arqueológico de Peñalosa, de la Edad del Bronce, revela la importancia minera y metalúrgica de la zona hace más de 4.000 años. El casco antiguo del pueblo está declarado Conjunto Histórico-Artístico y alberga joyas como la Iglesia de San Mateo y la Ermita de Jesús del Llano.

Baños de la Encina, reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, destaca por su excepcional estado de conservación arquitectónica y su gran riqueza cultural. Su privilegiada ubicación, a los pies de Sierra Morena, lo convierte en uno de los lugares más espectaculares del país, cargado de naturaleza, historia y patrimonio monumental.

Por supuesto, y como no podía ser de otro modo, el gran protagonista del lugar es el Castillo de Burgalimar, una imponente fortaleza califal levantada en el siglo X que es considerado, oficialmente, como el castillo musulmán mejor conservado de Europa.

Este monumento nacional mantiene prácticamente intacto su recinto amurallado original, flanqueado por catorce torres cuadradas que hacen que la fortaleza mantenga todo su esplendor. El monumento funciona como un símbolo de la arquitectura militar omeya y como un mirador natural desde el que se domina el paisaje de olivos y el embalse del Rumblar.

La singularidad de la estructura no solamente reside en la antigüedad, sino en su técnica constructiva de tapial, que mezcla arcilla, arena, cal y piedras, siendo el conjunto una demostración de la gran resistencia milenaria frente al paso del tiempo.

En su momento, el aspecto de la fortaleza era un tanto diferente al actual, porque los muros estaban totalmente encalados y decorados con dibujos que simulaban grandes sillares de piedra, una estrategia muy común que proyectaba poderío.

Ahora bien, Baños de la Encina no es solamente un colosal castillo y un ambiente medieval impoluto: el pueblo también posee un yacimiento histórico de mucha importancia para la minería.

Un asentamiento histórico

El yacimiento arqueológico de Peñalosa es un tesoro de valor incalculable. Este asentamiento perteneciente a la cultura argárica de la Edad del Bronce, representa un hito histórico por su relevancia en el sector de la minería y la metalurgia de hace más de 4.000 años.

Las excavaciones han permitido descubrir una compleja estructura urbana en terrazas que ofrece una visión detallada sobre la organización social y económica de las primeras comunidades que habitaron la región.

En la investigación, se han revelado viviendas, necrópolis y también talleres especializados donde se realizaba el proceso completo de transformación del metal, desde la fundición hasta la creación de herramientas y armas.

Su excelente estado de conservación permite a los arqueólogos y visitantes comprender con precisión cómo se estructuraba el poder y la jerarquía social en las comunidades argáricas hace miles de años.

Y, para rematar, en Baños de la Encina también se puede disfrutar de un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde sobresalen joyas como la Iglesia de San Mateo y el camarín barroco de la Ermita de Jesús del Llano.